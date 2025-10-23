Man United tiene una nueva prioridad de transferencia para enero

El Manchester United está a casi dos meses del inicio del mercado de fichajes de enero

Por una vez, el Manchester United no parece el tipo de equipo que cuenta desesperadamente los días para el inicio de una ventana de transferencias.

En los últimos años, el United ha parecido un desastre a mitad de temporada, con varias áreas que necesitan desesperadamente mejorar. El año pasado por esta misma época acabábamos de ver a los Rojos empatar con el Fenerbahce en la Europa League mientras continuaban su comienzo simultáneamente invicto y sin victorias en esa competencia y estábamos a menos de una semana de la derrota del West Ham que acabó con la paciencia de Sir Jim Ratcliffe con Erik ten Hag.

Miramos hacia delante doce meses y no todo es perfecto en el United. Se acepta que la recuperación llevará tiempo, pero al menos estamos empezando a ver esperanzas verdes. Sí, el mediocampo necesita una renovación importante, pero parece que podría ser un trabajo que podría dejarse hasta el verano.

Por lo tanto, la lista de prioridades real para los recién llegados probablemente dependerá de quién se vaya. Por otra parte, no se espera que el United deje salir a muchos jugadores.

Enero sigue siendo un mercado de vendedores, pero también dificulta encontrar incorporaciones de reemplazo. Sin embargo, el jugador al que priorizan alejarse este invierno no necesariamente necesita ser reemplazado.

Diego León llegó este verano a Manchester lleno de confianza. “Cuando eres profesional tienes que adaptarte rápido, es una oportunidad enorme”, dijo el lateral a los medios paraguayos en julio.

«Todo el mundo piensa que voy a salir cedido, pero no tengo esa mentalidad. Voy a esforzarme mucho en la preparación y dentro de uno o dos partidos estaré jugando con ellos».

Diego León en la foto antes de hacer su tercera aparición en el banquillo del Manchester United esta temporada contra el Sunderland.

Por mucho que puedas admirar la confianza en sí mismo de Leon, las cosas no le han salido así. El joven de 18 años ha disputado solo dos apariciones con los colores del United; su última aparición fue la derrota por 5-2 ante Barnsley en el Trofeo EFL a mitad de semana.

De hecho, aún no se ha presentado a la selección absoluta. Estuvo en el banquillo ante Manchester City, Brentford y Sunderland, pero no estuvo en Liverpool el domingo.

A medida que los problemas de lesiones del United comienzan a disminuir, las posibilidades de León de ingresar al primer equipo esta temporada también comienzan a disminuir. En la pretemporada vimos señales de por qué ficharon al adolescente y impresionó, especialmente contra el Leeds.

Sin embargo, todavía necesita tiempo para adaptarse al fútbol europeo y una cesión fuera de Old Trafford en enero podría ser exactamente lo que necesita. Eso sí, el club elegido para él debe ser el adecuado.

El United tiene una larga tradición de enviar a sus jóvenes preferidos al campeonato. Esta temporada, Harry Amass, Radek Vitek y Toby Collyer se encuentran entre los jugadores que compiten en la segunda división inglesa en Sheffield Wednesday, Bristol City y West Bromwich Albion, respectivamente.

Hay que recordar que Amad cambió recientemente el rumbo de su carrera en el United jugando para el Sunderland en la Championship, por lo que sería una señal de confianza en León organizar un movimiento similar para él. Al final de temporada Tyrell Malacia se habrá marchado y León se reincorporará a la plantilla con más experiencia que podría ayudarle a dar el salto al primer equipo.

Si no hay oportunidades para León esta temporada, esta debería ser la prioridad del Club en enero.

