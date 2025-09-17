Man United tiene una decisión despejada de Ruben Amorim Sack para evitar una nueva deducción de INEOS

Manchester United News, mientras que el futuro de Ruben Amorim todavía se está discutiendo con una actualización sobre su reemplazo y compensación

Man United Boss Ruben Amorim (Imagen: Getty Images)

No es sorprendente que después de solo cuatro juegos en la temporada de la Premier League se hagan el futuro de Ruben Amorim en el Manchester United. Después de no detener la peor temporada de United en 51 años, Amorim tuvo que ir a un Stormer.

Se gastaron más de £ 200 millones en el verano en traer jugadores que aplicaron el sistema 3-4-2-1 de portugués, y se necesitaban signos tempranos de mejora. Sin embargo, eso aún no se ha materializado.

United solo ha logrado una victoria en sus primeros cuatro juegos contra el equipo recién promocionado Burnley, e incluso eso llegó por un tiempo de lesión para Bruno Fernandes. Además de perder el primer derby de la temporada de Manchester contra Manchester City, los Rojos depositaron desde la Copa Carabao hasta la Liga Dos Grimsby Town.

Los focos ahora son más que nunca en Amorim y la presión aumentará si United pierde contra Chelsea el sábado. Entonces, con eso en mente, Manchester Evening News te trae lo último sobre el futuro del jefe de United, incluidos los reemplazos potenciales.

Cinco nombres en radar

Con un récord de solo ocho victorias de 31 partidos de la Premier League, Amorim no debería sorprenderse de que su futuro haya sido dudado. Aunque la jerarquía del club dice que el entrenador en jefe conserva su pleno apoyo, el espejo ha informado que hay cinco candidatos para reemplazar a los portugueses según los corredores de apuestas.

Crystal Palace -Baas Oliver Glasner, Gareth Southgate, Marco Silva de Fulham y Andoni Iraola de Bournemouth están en su radar. El actual entrenador estadounidense Mauricio Pochettino también está en el marco cuando se sale de amorim.

El informe también establece que aquellos en la cima de Old Trafford evaluarán la situación y el proceso del equipo después de los próximos tres juegos. Compiten contra Chelsea, Brentford y Sunderland antes del próximo descanso internacional.

Gareth Southgate fue una vez ferozmente inclinado para reemplazar a Erik Ten Hag en el Manchester United

Ellos dependen de: «Es razonable decir que la reacción a estos nombres dice mucho.

«Después del fracaso con diez hag, United repetiría errores anteriores al despedir a un gerente con un tipo de riesgo».

Tarifa sustancial

El Daily Mail informó que United debería toser £ 12 millones si deciden Bijl. Los portugueses firmaron un contrato de dos años y medio cuando reemplazó a Erik Ten Hag, y si fuera extraído el 1 de noviembre antes del aniversario único, United se enfrentaría a una buena tarifa.

La fecha límite será en siete semanas y se supone que el cuerpo técnico de Amorim hará cola para un pago. El club ya ha pagado más de £ 54 millones en compensación a cinco jefes anteriores, con Ole Gunnar Solskjaer recibiendo más por £ 10.5 millones.

Además, el informe establece que diferentes figuras cercanas al primer equipo del United están cada vez más preocupadas por su naturaleza constante por «cuando se vuelve difícil» en las competiciones.

Ellos dependen de: «Para un club que no era elegible para Europa y tiene problemas financieros conocidos, la aprobación constante de los gerentes de despido United y las compensaciones costosas no es una buena apariencia.

«Se remonta a lo que se dijo anteriormente, United, si descartan Amorim, tiene que poner en su lugar de reemplazo para evitar que estén en una situación similar».

