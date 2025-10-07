Man United tiene una alternativa de transferencia comodín a Carlos Baleba que tiene mucho sentido

El Manchester United persiguió a la estrella de Brighton and Hove Albion, Carlos Baleba, en el verano, solo para que su elevado precio de £ 100 millones resultara demasiado caro, pero podrían haber preparado una alternativa perfecta.

Es posible que el Manchester United haya preparado una excelente alternativa a Carlos Baleba para la ventana de transferencia de enero en Yehor Yarmolyuk.

El United estuvo fuertemente vinculado con el mediocampista Baleba de Brighton y Hove Albion durante la mayor parte del verano, pero el acuerdo nunca llegó a buen término. Fabian Hurzeler consideró que el joven de 21 años era demasiado valioso para dejarlo ir y vio cómo le imponían un ridículo precio de £ 100 millones.

Debido a que Ruben Amorim gastó más de £200 millones en una nueva línea del frente compuesta por Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko, la Junta del United optó por dejar su búsqueda de Baleba en el segundo plano por el momento. Y aunque hay rumores de que los Rojos volverán a considerar su interés en enero, otro jugador de la Premier League, Yarmolyuk, podría llamarles la atención.

También de 21 años, el mediocampista se unió al Brentford procedente del DNIPRO-1 hace tres años por una tarifa no revelada, que se cree que ronda los 1,3 millones de libras esterlinas. Y el ucraniano no ha perdido el tiempo para encontrar su lugar en la capital, acumulando 75 apariciones con los Bees en todas las competiciones.

Con al menos seis años restantes en su contrato actual, Brentford está bien respaldado para retener al jugador y, según los informes, han dejado en claro que no tienen intenciones de dejarlo abandonar el GTech Community Stadium esta temporada. Sin embargo, si el United tiene que ganar tiempo y esperar hasta que sea el momento adecuado, se cree que podrían hacerse con la estrella por alrededor de £ 30 millones.

A fin de cuentas, Yarmolyuk sería una excelente incorporación a la envejecida sala de máquinas de Amorim. Una de las mayores caídas del equipo la temporada pasada fue depender de Casemiro y Christian Eriksen para cubrir el terreno en el centro del parque detrás de Bruno Fernandes en un papel de número 10, lo que finalmente inundó el mediocampo del United con oponentes mucho más jóvenes y en mejor forma.

Y aunque Amorim tiene profundidad en Manuel Ugarte y Kobbie Mainoo, las preguntas sobre la idoneidad del primero en la máxima categoría inglesa siguen sin respuesta, ya que el sistema patentado de Amorim no complementa particularmente el estilo de juego de Mainoo.

Dado que Amorim no logró fortalecer su mediocampo este verano, los altos mandos de Old Trafford pueden verse obligados a buscar más en sus bolsillos en enero con la esperanza de resolver cualquier preocupación que quede. Y si Brentford ha cambiado su número en Yarmolyuk para entonces, podría ser la elección perfecta.

Un jugador incansable de caja a caja que prospera en tareas defensivas, eso no quiere decir que el ucraniano sea un pony de un solo truco. Lleva bien el balón, lee el juego a la perfección y ya tiene una gran madurez a pesar de su edad. Sin embargo, el United no es el único club que ha detectado talento en el joven en este momento.

Según los informes, tanto Chelsea como Tottenham también están interesados ​​en adquirir Yarmolyuk en el futuro. Los Spurs podrían tener una gran ventaja en su búsqueda, ya que Thomas Frank ya tiene una relación sólida con el jugador como resultado de trabajar estrechamente con él durante su paso por Brentford.

Mientras tanto, el Chelsea históricamente ha superado al United en las últimas dos temporadas. Con jugadores como Moisés Caicedo y Enzo Fernández, dos de los primeros nombres en el equipo de Enzo Maresca en este momento, así como un equipo en términos de profundidad, Yarmolyuk puede hacer reservas sobre la cantidad de tiempo de juego que recibiría en Stamford Bridge.

