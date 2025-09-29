Man United tiene un ‘gran problema’ sobre Marcus Rashford como la postura de transferencia de Barcelona clara

Marcus Rashford ha marcado dos goles y ha otorgado cuatro asistencias en ocho juegos desde que su préstamo se mudó a Barcelona desde el Manchester United en la ventana de transferencia de verano.

Manchester United Vooruit Marcus Rashford (Imagen: Getty Images)

Manchester United se enfrenta a una ‘canción grande’ en torno al futuro verano de Marcus Rashford, según el ex asesor financiero de Manchester City Stefan Borson.

Rashford, de 27 años, que se queda durante tres años en su contrato con United, firmó para Barcelona para un acuerdo de préstamo estacional en julio, después de que Ruben dejó en claro que no estaba en sus planes. El lado catalán tiene la opción de comprar Rashford en una transferencia permanente por valor de £ 30 millones en 2026.

Después de haber impresionado desde el comienzo del descanso internacional en septiembre, Barcelona quiere firmar al internacional inglés, pero por una tarifa reducida en la región de £ 26 millones. Y Borson cree que es un problema para United porque los Rojos no tienen control sobre la situación.

Le dijo a Football Insider: «El jugador va a boxear en el Manchester United. Creo que está claro que United quiere vender al jugador claramente. Quiero decir, solo lo prestas. ¿A dónde vamos a ir el próximo verano?

«Hagas lo que haga, ya sea que esté jugando bien o si es mediocre, ya sea fragmentario, vienes el próximo verano y hay un postor en la mesa y el jugador dice que solo quiere ir a Barcelona. Bueno, en ese escenario pueden conseguirlo por £ 25 millones».

«Es un gran problema para el Manchester United porque es muy difícil ver dónde está la ventaja», agregó Borson. «No vas a traerlo de vuelta a menos que haya un cambio del gerente y él esté muy entusiasmado, lo que debe ser poco probable. No tanto el primer bit, sino el segundo bit.

«Entonces él no regresa y está casi seguro de que quiere ir a Barcelona si Barcelona quiere firmarlo, así que negocias contra ti mismo».

Rashford ha pasado un lento comienzo de la vida en el lado catalán después de su solucionario estacional de United en el verano, pero tiene una forma desde que anotó Inglaterra durante la interrupción internacional. Rashford ha registrado un gol o una asistencia en cada una de sus últimas cinco actuaciones para Barcelona.

Anotó su primer y segundo gol para el Barça contra Newcastle United en la Liga de Campeones a principios de este mes, mientras que recibió una asistencia en sus cuatro partidos anteriores de La Liga.

El domingo, Rashford cruzó a Jules Kounde para entrar en el ecualizador de Barcelona, ​​mientras que el lado de Hansi Flick vino de atrás para vencer a la verdadera sociedad con Robert Lewandowski, quien anotó un ganador de la segunda mitad.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.