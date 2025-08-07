Manchester United podría hacer cola para fortalecerse en el centro del campo después de la posible firma de Benjamin Sesko con Carlos Baleba de Brighton, que según los informes es importante

Brighton & Hove Albion -Midfender Carlos Baleba está conectado a un movimiento de verano al Manchester United (Imagen: Neal Simpson/Sportsphoto/Allstar a través de Getty Images)

El Manchester United podría cumplir una posición más importante una vez que se haya acordado un acuerdo para firmar el delantero RB Leipzig Benjamin Sesko.

Los Rojos parecen estar preparados para abordar una gran debilidad de la temporada pasada con Sesko posiblemente en la fila para unirse al colega de Arms Matheus Cunha y Bryan Mbeumo con Old Trafford. El trío debería ayudar al lado de Ruben Amorim a mejorar el terrible recuento de la temporada pasada de 44 objetivos de la Premier League.

Y, sin embargo, incluso con la llegada de Sesko, Amorim todavía tendrá un problema sorprendente en su equipo. United ha sido inundado en el centro del campo durante varias temporadas entre dos gerentes diferentes. Es un problema que aún tienen que abordar este verano, a pesar de que gastan más de £ 100 millones en transferencias.

Sin embargo, el miércoles por la noche, se informó que United se puso en contacto con Brighton & Hove Albion sobre la posible firma del mediocampista Carlos Baleba. El jefe de Brighton, Paul Barber, ha negado esto, alegando que la transferencia a la «especulación» lo son.

El atletismo afirma que las gaviotas no tienen la intención de castigar una venta este verano, pero ese interés está construido en Old Trafford, y es fácil ver por qué.

Baleba encaja con el perfil de Players’inten. El jugador de 21 años tiene la experiencia de la Premier League de que la jerarquía de United está muy feliz y que todavía tiene que alcanzar su máximo potencial.

Y los Rojos pueden tener un arma secreta si tienen que convencer al internacional de Camerún de que M16 es un destino perfecto para él. Baleba jugó con Leny Yoro en Lille y la pareja parece ser buenos amigos, basados en su actividad en las redes sociales.



Con los años, Yoro quería varios mensajes de Baleba en Instagram y no sería una sorpresa si la pareja permanezca en contacto regular. United puede esperar que su medio detrás tenga una palabra tranquila con el centrocampista sobre un posible interruptor al lado de Amorim.

Al final, parece que cada movimiento para la estrella joven probablemente no tendrá lugar antes de que se cierre la ventana de verano el 1 de septiembre. Los Rojos, como todos los clubes de la Premier League, deben ser conscientes de las reglas de ganancias y sostenibilidad del fútbol inglés (PSR).

Después de haber gastado pesado y sin grandes resultados, aparte del préstamo de Marcus Rashford a Barcelona, la venta será el enfoque de United una vez que se haya acordado un acuerdo para Sesko.

Pero está claro dónde girarán los Rojos tan pronto como puedan reforzar su equipo. El mediocampo ha sido descuidado demasiado tiempo en Old Trafford y eso es quizás lo que los sostiene en la campaña 2025/26.

