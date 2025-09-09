Manchester United todavía quiere fortalecer su centro del campo después de que no pueden agregar a esa área en el verano y mirar figuras, incluido Carlos Baleba, mientras Casemiro busca la salida

El mediocampista Casemiro está en el último año de su contrato en el Manchester United (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

Manchester United ha tenido poco más de una semana para hacer sus opciones después del final de la ventana de transferencia de la Premier League.

Ruben Amorim ha recibido una serie de nuevas opciones en forma de Matheus Cunha, Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo y Senne Lammens, mientras que ofrece estimular a United después de un sombrío 15º lugar en el último período.

United logró cargar personas como Jadon Sancho y Marcus Rashford en préstamo, además de tocar los resultados permanentes para Antony y Alejandro Garnacho al Real Betis y Chelsea.

Pero el equipo de los Rojos se mantiene lejos del producto final con más trabajo para demostrar su valía como competidor en la Premier League y, como resultado, no hay escasez de rumores de transferencia con el club.

Andre Onana toma la mayoría de los titulares mientras se prepara para irse para un movimiento de préstamos para Trabzonspor en un intento de jugar regularmente el primer equipo -Football después de la llegada de Lammens, pero hay otras áreas que aún necesitan atención.

Dicho esto, Manchester Evening News Ha completado el último Manchester United News y Transferroddels …

Salida de Casemiro

Casemiro comenzó con los primeros tres partidos de la Premier League de esta temporada a pesar de ingresar a los últimos 12 meses de su contrato con Old Trafford.

El ex centrocampista del Real Madrid ha sido constantemente vinculado a un cambio del club en el último año más o menos y ha visto su capacidad para actuar al más alto nivel, pero ha luchado en los planes de Amorim.

Los informes en Brasil sugieren que el jugador de 33 años regresará a América del Sur el próximo verano con Flamengo y Palmeiras, quienes siguen la situación.

Es Sao Paulo, el club donde Casemiro comenzó su carrera, que aún podría tener el impacto más importante.

Aunque United no ha podido cargar el internacional brasileño a Arabia Saudita en el pasado, Al-Hilal y Al-Nassr son promovidos como destinos potenciales que aún pueden presentar una oferta con salarios más grandes que el jugador en Manchester.

Deporte para hombres: Habría poca sorpresa ver a Casemiro irse el próximo verano, quizás sea más sorprendente que actualmente todavía tenga un papel inicial en United. Aunque la tentación del impulso financiero del este será seductora, un regreso romántico a Brasil ofrecería algo de magia al final de una carrera muy exitosa para el veterano.

Tres opciones en el centro del campo

Adam Wharton, Carlos Baleba y Ruben Neves están en la lista de Manchester United, mientras que sopesamos el fortalecimiento de la posición que esto no puede hacer en el verano.

La estrella de Crystal Palace, Wharton, según TeamTalk, superaría la lista de deseos y se ha recomendado para un gran paso, ya que parece muy fácil para la transición de Blackburn a la Premier League.

No será barato con el palacio feliz de cavarse en los talones, pero United ya sabe que no podría tomar menos de £ 115 millones alabar a Baleba de Brighton. Ambos jugadores gobernarían una prima durante la ventana de enero.

Neves, por otro lado, le queda un año para su contrato ya Hilal y podría ofrecer una opción más asequible, a pesar de los requisitos salariales que se pueden solicitar como resultado.

Ellos dependen de: En este caso, no puede discutir con el Talent United Family Tree. Ruben Neves puede haber estado allí y lo ha hecho más que los demás, pero después de un encantamiento en Saudi Aarabia, no es seguro si podría ejecutar el terreno en enero.

Los costos de enero: los pedidos probablemente hacen que uno de estos movimientos no tenga precio y, si son importantes, debería haberse hecho. Tal vez el año que viene.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro podcast Red Manchester, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.