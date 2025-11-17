Man United tenía una gran ventaja en la Premier League sobre Man City y Liverpool

El equipo de Rubén Amorim regresa a la Premier League el próximo fin de semana mientras el Manchester United busca reducir la brecha en las plazas de la Liga de Campeones.

Rubén Amorim ha guiado al Manchester United al séptimo puesto de la Premier League en lo que va de temporada (Imagen: Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Según se informa, el Manchester United tendrá una gran ventaja sobre todos los demás clubes de la Premier League cuando finalice el parón internacional.

El fin de semana pasado, los Rojos empataron 2-2 contra el Tottenham Hotspur en su último partido antes del parón internacional. El empate deja al United en el séptimo lugar de la clasificación de la Premier League, por delante del vigente campeón y acérrimo rival, el Liverpool, por diferencia de goles.

Ruben Amorim y compañía estarán decididos a ascender en la Premier League cuando regresen después del parón internacional, ya que su objetivo es asegurarse un lugar en la clasificación para la Liga de Campeones esta temporada.

De hecho, sólo hay un punto entre el United y el Sunderland, cuarto clasificado, y una diferencia de cuatro puntos entre ellos y el Manchester City.

El United espera sumar puntos cuando regrese a la Premier League el próximo fin de semana. Antes de ese regreso, un informe pretende predecir con qué facilidad algunos clubes comenzarán en la cima a finales de este mes.

Sky Sports comparó el próximo partido de cada club de la Premier League y clasificó a cada club según la dificultad según la posición en la liga de cada oponente.

Después de analizar las cifras, se afirmó que el United tiene la racha más fácil de los próximos cinco partidos de la Premier League en comparación con sus rivales.

El United se enfrentará al Everton (13.º), Crystal Palace (10.º), West Ham (18.º), Wolves (20.º) y Bournemouth (9.º) en sus próximos cinco partidos. Se considera que el Liverpool tiene la segunda serie más fácil, mientras que el City ocupa el decimocuarto lugar en la clasificación de dificultad.

