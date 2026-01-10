Man United tendrá una casilla para que el nuevo entrenador marque donde fallaron Ruben Amorim y Erik ten Hag

Ruben Amorim dejó el Manchester United y el club ahora está buscando un nuevo entrenador, mientras que Darren Fletcher asumirá el cargo.

Tony Pulis cree que quien asuma el mando del Manchester United deberá marcar una casilla específica (Imagen: los directivos)

Tony Pulis insiste en que el próximo entrenador del Manchester United debe ser alguien que haya entrenado o jugado fútbol a un nivel de élite. El ex técnico del Stoke City y West Bromwich Albion compartió su opinión tras la marcha de Rubén Amorim.

Amorim dejó Old Trafford esta semana después de poco más de un año en el cargo y ya ha comenzado la búsqueda de su sucesor. Darren Fletcher intervino temporalmente para asegurar un empate 2-2 contra Burnley el miércoles.

La marcha del técnico de 40 años se produce catorce meses después del despido de Erik ten Hag, durante el cual el holandés estuvo al mando durante aproximadamente dos años y medio. Ten Hag llegó procedente del Ajax, mientras que Amorim llegó procedente del Sporting CP, donde consiguió dos títulos nacionales portugueses.

Mientras el club comienza a buscar un nuevo entrenador en jefe, Pulis argumenta que el candidato seleccionado debería haber jugado o dirigido un club de una estatura similar al United, dado el peso de la herencia del club.

«Quiero quedarme con los gerentes. No quiero que los despidan. Quieres que tengan la oportunidad y la oportunidad», explicó Pulis en el podcast The Managers.

«Pero la selección de esos dos [Ten Hag and Amorim] para el Manchester United… Es una institución que necesita a alguien que sea una persona de primer nivel, que realmente haya dirigido o jugado a ese nivel y que entienda de qué se trata.

Amorim estuvo al mando de Old Trafford durante catorce meses (Imagen: Getty)

«Es simplemente abrumador. Estás tratando con gente de fuera. Todos tienen una opinión. Cuando miras al United, ves a las personas que vivieron esa gran era con Sir Alex. [Ferguson]que opinan sobre todo.

«No sólo tienes que gestionar tu equipo, sino que también tienes que gestionar la situación exterior. Estoy seguro de que nunca antes habían tenido eso en los clubes en los que jugaron».

Pulis también cree que el reclutamiento del United ha sido inadecuado durante los períodos de Amorim y Ten Hag en el club. Hizo preguntas sobre quién realmente tomó las decisiones.

“Si miras lo que pasó exactamente con Ten Hag y Amorim y miras el reclutamiento, el reclutamiento fue francamente impactante”, dijo Pulis.

Ten Hag pasó del Ajax al United (Imagen: Getty)

«No se puede ignorar. ¿Quién es responsable de eso? ¿Fueron los dos entrenadores o fue alguien detrás de escena que todavía puede estar eligiendo jugadores allí? Cuando vas a trabajar, en realidad explicas lo que quieres. Creo que pasaron dos años en los mejores clubes con esos dos entrenadores, pero eso no fue año tras año».

“Ha habido grandes entrenadores portugueses [Jose] Mourinho y ha habido grandes entrenadores holandeses. Simplemente creo que esos dos eran muy jóvenes en comparación con lo que habían hecho.

«Luego el United los eligió porque ganaron la liga o les fue bien en los partidos de la Copa de Europa. ¿O los eligieron porque pensaron que podían dominarlos y controlarlos un poco? No lo sé».