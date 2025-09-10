Man United ‘Target’ Gary Neville cree que es ideal para Ruben Amorim dice que está abierto a moverse

Denzel Dumfries se conectó a principios de este verano con el Manchester United y la estrella del Inter de Milán ahora ha admitido que estaría abierto a un cambio a la Premier League

Inter Milán: el defensor Denzel Dumfries le gustaría jugar en la Premier League (Imagen: Marco Luzzani, Getty Images)

Denzel Dumfries admitió que disfrutaría jugando en la Premier League después de que Gary Neville lo había recomendado como un fichaje de Ruben Amorim.

El defensor Dumfries ha sido un jugador sorprendente para el Inter de Milán desde su transferencia de £ 12.3 millones del PSV Eindhoven en agosto de 2021. Bajo el liderazgo de la ex intermerente Simone Inzaghi, el internacional holandés se estableció como uno de los principales bins del mundo, juega un papel clave al obtener 11 puntos finales como clave para la Liga de Campeones.

Sin embargo, después de la partida de Inzaghi este verano, la incertidumbre sobre el futuro del jugador de 29 años en el club aumentó, con informes que declararon que había una cláusula de liberación de £ 21.6 millones en su contrato hasta mediados de julio.

Según los informes, el Manchester United estaba interesado en Dumfries desde 2024, con su dominio físico en el flanco derecho, así como su capacidad para atacar y defender ambos a un nivel alto a un alto nivel, lo que lo convierte en un ideal adecuado para la formación 3-4-2-1 de Amorim.

Esos enlaces a United volvieron a aparecer este verano, porque Dumfries habría sido una gran mejora sobre las opciones de derecha existentes de Amorim: Diogo Dalot y Noussair Mazraoui.

El legendario derecho de la derecha del United Neville incluso le dio a Dumfries su sello de aprobación, diciendo que después de la emocionante Liga de Campeones de Inter la temporada pasada, Barcelona había ganado: «Con la forma en que Man United jugó con los cinco y las espaldas del ala bajo Ruben Amorim, pensé en esa derecha.

«Pensé en Dumfries para United. Me gustaría verlo en la Premier League, ¿verdad?

«¿Qué tan bueno era? Era increíble. Es tan bueno, tan bueno».

Sensación holandesa Dumfries es uno de los backbacks mejor calificados en el fútbol mundial (Imagen: Imágenes de Soccrates, Getty Images)

United finalmente no ha presentado una oferta por Dumfries, quien desde entonces ha jugado los 90 minutos completos en los dos partidos de la Serie A del Inter, un gol.

Sin embargo, el jugador ahora ha indicado a los posibles amantes que estará abierto a un cambio de la Premier League en el futuro, si ocurre la oportunidad. Después de marcar un gol en el reciente empate 1-1 con Polonia, Dumfries dijo: «La Premier League es una competencia fantástica.

«Estoy contento con el Inter, pero creo que podría hacerlo muy bien en Inglaterra. Si hubiera una oportunidad profesional, ciertamente estaría interesado.

«La Premier League es conocida por su intensidad, mientras que la Serie A es conocida por su capacidad táctica. Estos son dos enfoques diferentes del fútbol. Sin embargo, la Liga de Campeones siempre ofrece colisiones emocionantes».

Si Dumfries sella un traslado a la Premier League, se uniría a una gran cantidad de sus compañeros de equipo holandeses, con 14 miembros del último equipo holandés que actualmente navega en Inglaterra.

Un jugador holandés que no participó en las recientes calificaciones de la Copa Mundial fue Jeremie Frimpong de Liverpool. Frimpong, también un ala muy apreciado, fue otro objetivo de United’s, pero se unió a los Rojos de Merseyside por £ 29.5 millones este verano y dio un nuevo golpe a Amorim.