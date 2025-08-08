Carlos Baleba está vinculado a una gran cantidad de clubes, mientras que el Manchester United de Brighton & Hove Albion continúa siguiendo, con Ruben Amorim para fortalecer sus opciones en el mediocampo

Brighton -Midfielder Carlos Baleba está vinculado al Arsenal (Imagen: Robin Jones/Getty Images)

La estrella de Brighton & Hove Albion, Carlos Baleba, se le ha dicho en condiciones no importantes que rechazaran un enfoque del Chelsea.

El objetivo de Manchester United ha llamado la atención de innumerables clubes de élite en los últimos 12 meses, aunque un ex internacional de Camerún cree que Liverpool representa su destino ideal.

United ha considerado una batalla de verano para el centrocampista de 21 años después de una impresionante temporada en la costa sur. Sin embargo, se supone que Brighton exige alrededor de £ 100 millones para el jugador, que también ha llamado la atención de Manchester City.

El ex Vooruit Bernard Tchoutang, que obtuvo 42 gorras para su nación y ganó la Copa de Naciones Africanas en 2000, sugirió que su compatriota debería elegir unirse a los rivales más feroces del United Liverpool. Él cree que un traslado a Anfield Baleba sería el más mejorado, mientras le advierte la idea de firmar para Chelsea.

«Para mí, Liverpool es el club que mejor le quedaba bien», dijo Tchoutang a Africafoot a principios de este año. «Y no digo eso porque son, con mucho, el mejor equipo de la Premier League esta temporada y uno de los más fuertes de Europa.

«El sistema de juego de Arne Slot se ajustaría muy bien. A los Rojos les gustaría atacar, presionar y hacer transiciones rápidas. También sabemos que este es un club que sabe cómo confiar en los jugadores jóvenes y darles responsabilidad.

Bernard Tchoutang cree que Liverpool es el club ideal para Carlos Baleba (Imagen: Isouf Sanogo/AFP a través de Getty Images)

«En lo que respecta al Chelsea, no estoy seguro de si sería una buena opción. El equipo tiene una temporada decente, ¡pero es un paso bajo Liverpool o Arsenal. Y creo que Baleba tiene lo que se necesita para jugar para uno de los mejores equipos de Inglaterra! Está listo para ello y trabaja duro para ello».

Ni Chelsea ni Liverpool actualmente están fuertemente conectados con el centrocampista, aunque ambos clubes han mostrado interés previamente en sus servicios.

Se supone que United es el vovers más ardiente de Baleba cuando se considera un movimiento de verano, aunque el club reconoce que asegurar su firma será muy desafiante este verano, informa De Spiegel. United eventualmente podría centrar su atención en seguirlo el próximo año.

Baleba hizo el cambio a Brighton desde Lille en el verano de 2023 en un acuerdo por valor de £ 23 millones. Dos años después, y se supone que el atuendo de Fabian Hurzeler está casi cuatro veces buscando esa figura si pueden separarse del jugador este verano.

Parece extremadamente dudoso que el equipo de Ruben Amorim posea el músculo financiero para competir por los servicios de Balba este verano.

Ruben Amorim quiere agregar a Baleba a sus filas (Imagen: 2025 Andrew J. Clark/ISI Photos)

United ha concluido un acuerdo de £ 74 millones para traer a Benjamin Sesko de RB Leipzig, quien empujaría sus gastos de verano por más de £ 200 millones. Los Red Devils también han rechazado la posibilidad de incluir a Toby Collyer en un acuerdo de intercambio parcial para que Baleba reduzca sus gastos inmediatos.

Liverpool, por otro lado, parece poco probable que persiga a un nuevo centrocampista después de que los cuatro de Alexis Mac Allister, Dominik Dzobozslai, Ryan Gravenbern y Curtis Jones los empujaron a la Premier League -Triumfo la temporada pasada. También tienen a Stefan Bajcetic de su período de préstamo en Las Palmas, aunque los informes sugieren que un movimiento de préstamo a Celtic puede estar en los mapas.

En lo que respecta al Chelsea, su centro del campo también parece estar arreglado con jugadores como Enzo Fernández, Moises Caicedo y Romeo Lavia esperan dominar. Los azules también se realizaron por £ 78.5 millones el mes pasado en multas de la UEFA por violación de los límites de gasto, de los cuales se suspendieron £ 51 millones.

Casemiro estaría programado para un papel reducido en el signo de United May Baleba (Imagen: Oli Scarff/AFP a través de Getty Images).

Alarma para United, esto puede colocar a la ciudad en la pole position para cumplir con los requisitos de Brighton y asegurar la firma de Baleba. Pep Guardiola ya ha traído £ 46 millones de Tijjani Reijnders para llenar los zapatos de Kevin de Bruyne.

Sin embargo, el gasto de verano de la ciudad es relativamente modesto en comparación con algunos rivales, mientras que Brighton duda en dejarlo ir en este momento.