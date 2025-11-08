Man United sufre la lesión de Harry Maguire mientras espera nervioso a Ruben Amorim

El Manchester United sufrió una lesión en la segunda mitad en el estadio Tottenham Hotspur después de que Harry Maguire cayera y fuera expulsado.

Harry Maguire se vio obligado a abandonar el Manchester United contra el Tottenham. (Imagen: Sebastián Frej/MB Media)

El defensa del Manchester United, Harry Maguire, fue expulsado en el minuto 70 de su partido de la Premier League contra el Tottenham.

Pareció sufrir una distensión en el tendón de la corva, a principios de la segunda mitad, mientras bloqueaba un pase alto a Richarlison. No pudo continuar y fue reemplazado por Leny Yoro.

Esto supone un duro golpe para Amorim y compañía, ya que Maguire regresó recientemente de una lesión a finales del mes pasado. Se perdió el partido contra Brighton y fue suplente no utilizado en el empate 2-2 del fin de semana pasado contra Nottingham Forest.

El defensa inglés esperaba un regreso más positivo al once titular y ahora esperará que su lesión no sea demasiado grave. En lo que va de temporada, las lesiones han sido un problema menor para el equipo gracias a un calendario más ligero.

El United no pudo clasificarse para el fútbol europeo y salió de la Copa Carabao en la segunda ronda contra Grimsby.

«No es un cambio, hay un partido cada semana y luego vuelve a haber un poco de suerte», dijo Amorim durante su conferencia de prensa previa al partido esta semana.

«A veces tienes problemas con los jugadores con golpes.

«No es algo… tejidos blandos, y nunca sabes lo que va a pasar en el próximo entrenamiento. Si juegas con intensidad en el entrenamiento, cualquier cosa puede pasar. Pero creo que la razón principal es un partido por semana. Puedes darles un día extra a los jugadores que sabes que podrían tener dificultades en el próximo entrenamiento, así que creo que esa es la razón principal».

Lisandro Martínez regresó a los entrenamientos completos del primer equipo en Carrington la semana pasada, pero todavía está esperando su regreso al equipo de la jornada. Kobbie Mainoo también se perdió el viaje al norte de Londres.

