Man United Star Let Go by Erik Ten Hag ahora es el doble de su precio de venta tres años después

Manchester United vendió a uno de sus graduados de la academia a un colega Club de la Premier League en 2022, y floreció en la cima durante tres años

Erik Ten -Hag vendió una ex academia graduada del Manchester United durante su primera ventana de transferencia como gerente (Imagen: Justin Setterfield/Getty Images)

La ex estrella del Manchester United, Andreas Pereira, está floreciendo desde que dejó Old Trafford para Fulham en 2022.

El centrocampista brasileño pasó 11 años en el club, subió a lo largo de las filas antes de debutar a los 18. Pereira hizo 75 actuaciones para el primer equipo de United, principalmente bajo Ole Gunnar Solskjaer, antes de ser restaurado.

Pereira pasó tiempo en Lazio y luego obtuvo elogios por sus versiones en Flamengo, pero no fue suficiente para evitar que Erik Ten Hag lo vendiera. Pereira firmó para Fulham recién promovido y el graduado de la Academia Unida ha prosperado en Craven Cottage.

Sky Sports informó que Fulham Pereira firmó por primeros £ 8 millones con otros £ 2 millones en complementos. Aunque se desconocen las cláusulas complementarias exactas, el gerente Marco Silva lo ha demostrado que es una inversión astuta por el gerente.

Transfermarkt aprecia a Pereira en alrededor de £ 16 millones (€ 18 millones), el doble del precio que Fulham pagó inicialmente. Eso a pesar de su reciente caída en el precio si comienza el último año de su contrato, aunque se afirma que Fulham tiene la opción de una extensión de un año.

Pereira evitó en 2022 con el entrante jefe de United, Ten Hag, con quien tenía una conexión anterior porque quería abandonar el club. Sin embargo, el gerente creía que ambas partes habían tomado la decisión correcta al discutir el mediocampista meses después de su salida.

Andreas Pereira pasó los últimos dos años de su carrera en el United en préstamo (Imagen: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

«Andreas Pereira es una muy buena jugadora», dijo Ten Hag antes de enfrentarse a Pereira en Fulham en marzo de 2023. » [have] Conócelo durante mucho tiempo, lo tuve en el equipo juvenil de PSV antes de cambiar al Manchester United.

‘Estoy muy feliz por él y que está progresando tan bien. Creo que fue el paso correcto para él, porque creo que debería jugar regularmente. » ‘

Pereira está lejos de ser el primer United para establecerse en la parte superior de la cima después de salir del club. En las últimas temporadas, Anthony Elanga y Dean Henderson han jugado para Nottingham Forest y Crystal Palace, respectivamente.

Mientras tanto, Scott McTominay ha demostrado ser una revelación con el título de Napoli y el ex prospecto Álvaro Carreras firmado este verano para el Real Madrid, un año después de ser vendido a Benfica. La estrella de Fulham, Pereira, admitió anteriormente que la sensación de ser pasada por alto, le dio la determinación de tener éxito en su nuevo club, y no se arrepintió de haber dejado a United.

Pereira ha publicado 119 actuaciones durante sus tres años en Fulham (Imagen: Robbie Jay Barratt – Ama/Getty Images)

«Creo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida», dijo Pereira a De Standaard. «Venir a jugar aquí, para disfrutar de mi fútbol, volver al equipo nacional con grandes jugadores, para disfrutar de mi fútbol en la Premier League, la partida es la mejor decisión que tomé.

«El tiempo que estuve allí, realmente disfruté estar en un club fantástico. Pero no me arrepiento de la partida. [the players in my situation] Tenga el deseo de demostrar que estaba mal que no jugáramos. «

Como parte de la mudanza de Pereira a Fulham, United retuvo una venta del 20 por ciento, pero el club no ha podido beneficiarse de la cláusula de contrato hasta ahora. Pereira agradece a Fulham Marco Silva por ayudar a su carrera a regresar al camino correcto, incluido un retiro para el equipo brasileño el año pasado.

«Es responsable de todo lo que sucede en el club», agregó Pereira. “Él es responsable de venir a Fulham. Siempre estaré agradecido por todo lo que ha hecho por mí.

«Tengo que mostrar la confianza que tiene en mí siguiendo lo que hago. Ciertamente ha sido la parte más importante de nuestro equipo».