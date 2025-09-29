Man United Stance on Xavi claramente lo hizo en medio de Ruben Amorim Sack

Manchester United News A medida que más nombres están vinculados a reemplazar a Ruben Amorim en Old Trafford a pesar de la posición del club en los portugueses

Se dice que Xavi Hernández está «abierto» para el trabajo de Man United (Imagen: Getty Images)

El ex jefe de Barcelona, ​​Xavi, ha indicado que quiere reemplazar a Ruben Amorim en el Manchester United, según los informes. Amorim está nuevamente bajo una presión intensa después de una nueva derrota en la Premier League.

La derrota por 3-1 el sábado en Brentford fue la 17ª derrota de los portugueses de 33 juegos desde su nombramiento en la competencia. Después de seis juegos en este período, los Rojos 14 están en la mesa.

Las noticias de la tarde de Manchester Comprende que Amorim retendrá el apoyo de la Junta de United, con fuentes de clubes que dicen que no se están redactando reemplazos.

Sin embargo, desde la derrota en el estadio de la comunidad GTech, se han sacado varios entrenadores. Gareth Southgate, Andoni Iraola, Oliver Glasner y Fabian Hurzeler son mencionados como en el radar de United.

Según Fabrizio Romano, Xavi tendría la oportunidad de hacerse cargo en Old Trafford. El periodista explicó que el español «estudió» la Premier League e «inmediatamente» tomaría el trabajo si se ofreciera.

También se dice que la falta de fútbol europeo que Xavi no se ha disuadido. El ex mediocampista ha estado desempleado desde que dejó el Barcelona, ​​donde ganó el título de La Liga.

A pesar del reclamo de Romano, otros informes han afirmado que Xavi aún no es importante de Inside United.

A pesar del ruido en torno a su futuro, Amorim repitió su enfoque en sacar lo mejor de su equipo y cambiar las cosas. «Nunca estoy preocupado por mi trabajo, no soy ese tipo de hombre», dijo después de Brentford.

Xavi salió de Barcelona en 2024 después de tres años (Imagen: Getty Images)

«No es mi decisión. Haré lo mejor que pueda hacer cada minuto que estoy aquí». Añadió: «Tenemos que trabajar en muchas cosas. Y nuevamente, hoy es mi mayor preocupación de que no tomamos el juego en la última tercera parte.

«Nos perdimos muchas cruces. Tuvimos objetivos en la transición que conocimos durante la semana y trabajamos en ello. Así que esas son las cosas que tenemos que mejorar».

