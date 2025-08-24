Man United ‘set para ganar’ carrera de transferencia, mientras que Jadon Sancho hizo comentarios

El último Manchester United Transfer News and Gossip contiene actualizaciones sobre Senne Lammens y Jadon Sancho

Se espera que Jadon Sancho deje a Man United este verano, pero el tiempo está subiendo para asegurar un movimiento (Imagen: Getty Images,)

Manchester United regresa a la promoción de la Premier League contra Fulham esta tarde.

El equipo de Ruben Amorim fue una pena no venir con al menos un punto contra el Arsenal en su primer partido de la temporada el fin de semana pasado. Fuera del campo, el club aún podía hacer nuevas adiciones en su camino a los últimos días de la ventana de transferencia.

Firmar un nuevo centrocampista está en la lista, pero lo más importante, el futuro de Alejandro Garnacho, Tyrell Malacia, Jadon Sancho y Antony deben resolverse antes de la fecha límite del 1 de septiembre.

Dicho esto, han echado un vistazo a los últimos jefes de Man United Transfer …

Lammens nuevo

The Mirror Reports United está ‘listo para ganar la carrera’ para el portero de la Ambera Royal Senne Lammens, a pesar de una oferta tardía de Galatasaray.

Se cree que Lammen da un movimiento a Old Trafford, a pesar del interés de Galatasaray, Inter Milán y Lille. United ahora intentará completar un acuerdo con el guardián y se dice que se espera que firme un contrato de cinco años.

Ellos dependen de: Esta es una noticia positiva para el club, cerrando un acuerdo antes de la fecha límite de la próxima semana. Sin embargo, plantea nuevas preguntas sobre el futuro de Andre Onana, especialmente dado el interés en el pasado de su antiguo club Inter Milán. Dicho esto, Lammens podría ofrecer de manera realista una competencia directa a Onana, con Altay Bayindir posible el que hace espacio.

‘Nada ha cambiado’ para Sancho

Como el director de Roma, Frederic Massara, ha hablado sobre un posible movimiento para Jadon Sancho.

Él dijo: «Sancho es un jugador talentoso que ha estado asociado con todos los principales clubes italianos. En este momento sigue siendo solo una sugerencia, porque no creo que las condiciones son para seguir esta negociación».

Ellos dependen de: El tiempo ha terminado tanto para Sancho como para United, con unos pocos días más en la ventana de transferencia para organizar su futuro. El jugador de ala tiene dificultades para dejar su sello en Old Trafford, y en este momento un movimiento parece poco probable. Para United, la carga de Sancho haría una exención financiera significativa porque sus salarios pesan mucho en la lista de pago del club.

