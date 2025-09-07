Man United Secret Transfer Entrevistas reveladas cuando surge Conor Gallagher Truth

Manchester United estaba conectado con los centrocampistas Angelo Stiller y Conor Gallagher en la ventana de transferencia de verano, pero ninguno de ellos terminó en Old Trafford

Stuttgart -Star Angelo Stiller estaba vinculado al Manchester United en el Wircond -Windster 2025 (Imagen: Getty Images)

Manchester United tuvo un final ocupado en la ventana de transferencia de verano de 2025 la semana pasada con innumerables llegadas y partidos en Old Trafford.

Los Rojos dividieron £ 18 millones para firmar al portero Senne Lammens de Royal Amwerp en el día de la fecha límite en medio del futuro incierto de Andre Onana en M16. Ruben Amorim tendrá a Banks con el jugador de 23 años, que tuvo el mayor número de sábanas limpias en la Liga Pro Belga la temporada pasada, para tener un impacto inmediato en United.

Con respecto a la salida, United también aprobó varios resultados con Rasmus Hojlund, quien completó un movimiento de préstamos a Napoli. En otras noticias, Antony selló una transferencia permanente al Real Betis, Jadon Sancho confirmó un préstamo a Aston Villa y Harry AmaSs se fueron para unirse a los luchadores del campeonato Sheffield el miércoles.

A continuación se muestra los últimos informes de los medios de comunicación alrededor de United y una vista de cada …

Golpe

Según los informes, United ha perdido la firma de un centrocampista, con discusiones confidenciales tardías, descritas como «secreto» por el Espejo En la estrella de Stuttgart, Angelo Stiller, tiene lugar.

El espejo Informe que un acuerdo ciertamente se puede revisar porque el joven de 24 años es uno de los centrocampistas más prometedores de Europa, pero cada movimiento dependería de la apreciación de Stuttgart.

Isaac Seelochan de Manchester Evening News dice: «Stiller sin duda habrá sido una mejora en comparación con las opciones actuales de United. Sin embargo, el Adam Wharton de Brighton, Carlos Baleba y Crystal Palace son mejores opciones y vale la pena esperar hasta el próximo verano uno de esos dos en lugar de ir por el segundo mejor».

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Reclamo de Gallagher

El espejo Informe que el Atlético de Madrid no estaba preparado para que Conor Gallagher se fuera al final de la ventana de transferencia, especialmente en préstamo. Sin embargo, la estrella inglesa regularmente requiere tiempo de juego para la Copa del Mundo.

Se dice que Palace quiere firmar nuevamente al joven de 25 años, mientras que se dice que United consideró un paso tardío y se espera que mantenga su interés en ambos clubes.

Isaac Seelochan de Manchester Evening News dice: «Gallagher habría sido una buena opción a corto plazo para United y los había dado de la experiencia de la Premier League que INEOS quería firmar tanto este verano. Habiendo dicho eso, las áreas más directas de debilidad se fortalecieron y tal vez se podría revisar un movimiento en enero».

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.