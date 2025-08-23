Man United se puede establecer para transferir la caída como un mediocampista ‘establecido’ para la salida

Manchester United puede hacer cola para una ganancia inesperada de transferencia cuando Andreas Pereira Fulham se irá este mes

Ruben Amorim. (Imagen: Foto de Michael Regan/Getty Images)

El Manchester United puede ser una línea para una pequeña ganancia inesperada de la transferencia, porque se dice que Andreas Pereira deja a Fulham en la última semana de la ventana de transferencia.

El Brasil internacional tiene menos de 12 meses sobre su acuerdo actual en Craven Cottage y está conectado a un regreso a su país de origen antes de que la ventana cierre el 1 de septiembre.

El Times afirma que aunque Fulham no ha aceptado ninguna oferta para el mediocampista, existe la «expectativa» de que dejará el club durante los próximos diez días. Según los informes, Palmeiras brasileño está interesado en Pereira.

De hecho, si la cabaña Craven de 29 años se va durante los próximos diez días, United podría tener derecho a una parte de los costos de transferencia que Fulham recibirá.

Esto se debe a que United negoció una cláusula de ventas cuando acordaron vender el centrocampista a Fulham en 2021 por un acuerdo con un valor de un máximo de £ 10 millones.

El brasileño pasó 11 años en United y, a pesar del hecho de que solo habían realizado 45 actuaciones de la Premier League para el club, la cláusula negociada por los jefes de transferencia de United significa que tienen derecho al 20% de todas las ganancias de Fulham en el centrocampista.

Por supuesto, si Fulham podría exigir más de £ 10 millones para un jugador de 29 años con menos de 12 meses que aún se pueden ver sobre su acuerdo, aún se puede ver.

Cuando se le preguntó sobre las transacciones de Fulham en el mercado de transferencias la semana pasada, el gerente Marko Silva dijo que el club había sido demasiado «pasivo».

«No es un escenario ideal», dijo Silva. No esperaba que seamos pasivos. Sabía lo que quería y el plan estaba allí, pero no sucedió. Por el momento tenemos que fortalecernos. Somos muy cortos en algunas posiciones.

«¿Lo esperaba? Por supuesto que no, pero el mercado es el mercado».

