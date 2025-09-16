Man United se inscribió en una enorme inyección de efectivo después del anuncio

Últimas noticias y chismes del Manchester United cuando la FIFA hace un anuncio que permitió a United entregar un gran impulso financiero

Manchester United está listo para una gran ganancia inesperada en efectivo (Imagen: Matt West/Shutterstock)

Manchester United puede recibir un gran impulso financiero gracias a un programa de la FIFA.

El próximo verano, la Copa Mundial 2026 tendrá lugar en los Estados Unidos, México y Canadá. United vio a varios de sus jugadores participar en el torneo y, si lo hacen, hacen cola para recibir un impulso financiero.

La FIFA ha confirmado que los clubes tienen derecho a recibir parte del Programa de Beneficios del Club (CBP), una iniciativa que también tuvo lugar para la Copa Mundial 2022 que se celebró en Qatar. La FIFA dividió $ 209 millones (£ 153 millones) para clubes con los que sus jugadores podían participar en el torneo, que se celebró en la mitad de la temporada para la Premier League.

Para la Copa Mundial 2026, FIFA ha confirmado que habrá un aumento del 70 por ciento para los fondos disponibles para el CBP. La cifra que se distribuirá entre los clubes cuyos jugadores participan en el torneo ahora ha aumentado a $ 355 millones (£ 260 millones).

Como parte del programa, la FIFA también compensará a los clubes por primera vez para liberar a sus jugadores para participar en calificaciones de la Copa Mundial. United ganó hace tres años no menos de $ 27 millones (£ 21.9 millones) por la participación de sus jugadores en Qatar.

Solo el momento dirá qué jugadores de United ciertamente participarán en la Copa del Mundo, con la calificación en curso y la confirmación del escuadrón unos meses después de anunciarse.

«La edición mejorada del Programa de Beneficios del Club FIFA para la Copa Mundial de la FIFA 2026 va un paso más allá al reconocer la enorme contribución que hace que muchos clubes y sus jugadores en todo el mundo tanto a las calificaciones como al último torneo», dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en una declaración.

«Se distribuirá un récord de USD 355 millones entre los clubes para el lanzamiento de sus jugadores, y esto refuerza nuestra sólida colaboración con la Asociación y Clubes de Clubes Europeos de todo el mundo, porque todos esperamos con ansias una edición inclusiva innovadora y global de la Copa Mundial de la FIFA el próximo año».

