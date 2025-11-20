Man United se enfrenta a una sanción mientras se desarrolla un escenario de pesadilla para Ruben Amorim

Se espera que Rubén Amorim se quede sin un jugador clave del Manchester United por su sistema específico en las próximas semanas.

Ruben Amorim ahora se enfrenta a un escenario de suspensión de pesadilla para Man Utd. (Imagen: (Foto de Carl Recine/Getty Images))

El Manchester United pronto podría quedarse sin Patrick Dorgu por sanción. El lateral ha jugado 624 minutos en diez partidos de la Premier League esta temporada, con una tarjeta amarilla promedio cada 156 minutos, lo que significa que ahora está a un partido de recibir una suspensión de un partido.

Después de ser amonestado para ser titular contra Tottenham, Brentford, Arsenal y su cameo contra Brighton, Dorgu recibirá otra advertencia que lo obligará a perderse el próximo partido del United después de alcanzar el máximo de amonestaciones mucho antes de la semana 19.

La falta de disponibilidad de Dorgu podría no ser el mayor golpe para el United, especialmente porque Amorim prefirió principalmente a Amad como lateral derecho, lo que llevó a que Diogo Dalot fuera desplegado en el otro flanco. El internacional danés que obtenga el visto bueno verá a menudo a Noussair Mazraoui, como fue el caso en el Tottenham, o a Dalot en el otro lado.

El United deberá esperar hasta el lunes por la noche antes de regresar a la Premier League cuando se enfrente al Everton en Old Trafford. Amorim tiene varios dilemas de selección para el partido, ya que Benjamin Sesko sufrió una lesión en la rodilla antes del parón internacional que lo mantendrá de baja durante varias semanas.

Luego hubo una disputa bastante pública entre Eslovenia y el United por la falta de comunicación sobre la gravedad de su problema, pero esto se aclaró más tarde.

«Es algo que se esperaba de los medios ingleses», dijo el seleccionador nacional Matjaz Kek, refiriéndose a las declaraciones exageradas de su equipo. «Pero repito: desde el momento en que se estableció la comunicación entre nosotros y el equipo médico del Manchester United, el problema se resolvió en cinco minutos».

Harry Maguire y Casemiro también se tuvieron que perder el terreno de juego ante el Tottenham por lesiones, aunque este último jugó y marcó con Brasil la semana pasada.

También corre el riesgo de cumplir una suspensión con tres tarjetas amarillas a su nombre y, dado su estilo de juego tenaz, parece inevitable que logre ese objetivo y se vea obligado a perderse un partido en el ajetreado período que se avecina.

El United jugará contra Crystal Palace, West Ham United, Wolves, Bournemouth y Aston Villa antes de Navidad, con partidos contra Newcastle United y Wolves desde entonces hasta principios de 2026.

Matheus Cunha en acción para Man Utd. (Imagen: Getty Images)

Bryan Mbeumo es un jugador del United que seguramente se perderá varios partidos durante ese período, ya que representó a Camerún en la AFCON.

Amad también estará ausente por compromisos internacionales ya que jugará con Costa de Marfil. Por lo tanto, jugadores como Matheus Cunha, Mason Mount e incluso Joshua Zirkzee podrían desempeñar un papel importante ahora que tantos atacantes estarán ausentes.

La importante falta de minutos de este último ha provocado que en enero surgieran rumores de traspasos con la opción de regresar a Italia, pero eso se ha descartado.

El United podría estar activo en la ventana de enero, ya que Amorim anteriormente estaba interesado en fortalecerse en el mediocampo y en la búsqueda de Carlos Baleba de Brighton.

Después de cotizar tres cifras, United nunca miró hacia atrás y, a su vez, terminó con las estrellas de Nottingham Forest, Elliot Anderson, y Adam Wharton, de Crystal Palace.

Joao Gomes es el último nombre vinculado con un traslado a Old Trafford, ya que los Wolves parecen destinados al descenso de la Premier League.