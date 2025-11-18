Man United se enfrenta a una batalla por transferencias de £ 44 millones mientras se llega a un acuerdo de caballeros

El técnico del Manchester United, Ruben Amorim, podría moverse en enero para fortalecer su mediocampo y aumentar las esperanzas del club en la Liga de Campeones.

Joao Gomes es visto como uno de los objetivos del Manchester United (Imagen: James Gill – Danehouse/Getty Images)

El Manchester United se enfrenta a una batalla para conseguir al mediocampista de los Wolves, Joao Gomes, si hacen un movimiento en enero.

Un nuevo mediocampista encabezará la lista de deseos de Ruben Amorim mientras el United busca fortalecerse a mitad de temporada. El United está invicto en cinco partidos de la Premier League, su mejor racha con Amorim desde su nombramiento hace 12 meses, y el club aspira a clasificarse para Europa la próxima temporada.

Después de gastar más de £200 millones para reconstruir el debilitado ataque del club y encontrar un nuevo número uno en la forma de Senne Lammens, agregar más calidad al mediocampo del United es el siguiente paso.

El mediocampista de Nottingham Forest y de Inglaterra Elliot Anderson es admirado por los jugadores del club, mientras que Carlos Baleba del Brighton fue considerado el verano pasado. Sin embargo, ambos probablemente costarían más de £100 millones.

También se cree que United ha estado monitoreando al internacional brasileño Gomes durante los últimos 18 meses y ha surgido como una alternativa más rentable, con sugerencias de un precio de £ 44 millones sugerido en algunos informes extranjeros.

Sin embargo, los Wolves se muestran reacios a vender su preciado activo dada la difícil situación del club en la Premier League y el creciente malestar entre los aficionados.

Se ha contratado al nuevo entrenador Rob Edwards y el club promete hacer todo lo posible para permanecer en la máxima categoría. Y eso incluye decirle al nuevo entrenador en jefe que a pesar de tener sólo dos puntos en 11 partidos hasta ahora, no sacarán provecho de su jugador estrella porque quieren tener la mejor oportunidad posible de mantenerse arriba.

Sin duda, Gomes estaría interesado en mudarse al United, donde se asociaría con el ex compañero de equipo de los Wolves, Matheus Cunha, valorado en £62,5 millones, quien anteriormente calificó a la ex estrella del Flamengo como «increíble».

Y será consciente de que es posible que ya no sea posible mudarse al United este verano si hay otras opciones sobre la mesa.

Pero los Wolves están dispuestos a insistir en que se quede hasta el final de la temporada a menos que United haga una oferta que sea demasiado buena para que el club de Midlands la rechace.

