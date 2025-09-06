Man United se enfrenta a una aceptación de transferencia no deseada de £ 73 millones si Ruben Amorim es contraproducente

Las noticias de transferencia más recientes del Manchester United, y las opiniones, mientras observamos el movimiento Loing de Rasmus Hojlund.

Rasmus Hojlund ha firmado para Napoli, inicialmente en préstamo. (Imagen: SSC Napoli a través de Getty Images)

Manchester United ha recaudado poco más de £ 65 millones de los costos de transferencia y préstamo en la ventana de transferencia de verano contra sus gastos de £ 216 millones para llevar a Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko y Senne Lammens al club.

Ruben Amorim necesitaba nuevos cuerpos dentro de su equipo después de que United había tomado su peor temporada en 51 años. La prioridad más importante era fortalecer su línea de avance, que se alcanzó.

Otro guardián también llegó en medio del foco constante de Andre Onana. Pero los gastos del club fueron especialmente interesantes con el «Escuadrón de bombas» que se vendió.

Alejandro Garnacho completó su mudanza al Chelsea y Antony regresó al Real Betis. Jadon Sancho fue obligado a establecerse con un cambio de préstamo a Aston Villa, mientras que Marcus Rashford selló su movimiento de «sueño» a Barcelona.

Una salida que no miró en las tarjetas cuando se abrió la ventana fue Rasmus Hojlund. A pesar del puntaje de solo cuatro objetivos de la Premier League en el período pasado, el plan parecía ser que el danés competiría con su delantero entrante.

Ese no es el caso en el que Amorim castiga su movimiento a Napoli. El delantero pasará la temporada actual con el equipo italiano, que tiene la obligación de comprar la hora pico.

¡Reciba noticias y actualizaciones de United Transfer en WhatsApp! Nuestro equipo de expertos en el Manchester United es todo el entreso de Old Trafford esta semana y luego puede obtener las últimas noticias del equipo, actualizaciones de lesiones, respuesta y análisis junto con información interior en su teléfono al convertirse en miembro de nuestra nueva comunidad gratuita de WhatsApp. También puede convertirse en miembro de la banda de 50,000 (¡y creciente!) De United Fans que nos siguen WhatsApp -Channel. Regístrese aquí con nuestra comunidad y conviértase en miembro de nuestro canal de WhatsApp aquí. – También tratamos con nuestros miembros de la comunidad en ofertas especiales, promociones y anuncios de nosotros y nuestros socios. Si no le gusta nuestra comunidad, puede ver cada vez que lo desee. Si tienes curiosidad, puedes leer nuestro Declaración de privacidad .

Se ha informado que los campeones de la Serie A han acordado pagar £ 5.1 millones de costos de préstamo con una compra obligatoria por valor de £ 38 millones. Eso significa que United recibe £ 43.1 millones para un jugador por quien pagó £ 64 millones en 2023.

Con los años, el club ha dejado ir a diferentes jugadores y a su vez fueron a aumentar sus niveles de rendimiento. No se ha revelado que se incluirá una cláusula de liberación por valor de € 85 millones (£ 73.7 millones) dentro de su contrato permanente en Nápoles.

Fabrizio Romano ha informado que la cláusula solo será válida en 2027, un año después de que el traslado del delantero a Nápoles se haya hecho permanente. El periodista también afirmó que la cláusula de liberación podría dividirse en tres años, comparable a cómo United Cunha trajo a Old Trafford este verano.

Si Hojlund cumple su potencial y el delantero que se habría unido se esperaba que su cláusula de valoración y liberación en Italia significaría que un gran movimiento de dinero llegaría a un buen precio.

En dos años hay un mundo donde United está de vuelta en el mercado para un nuevo delantero. Si Hojlund anota en Italia, se enfrentarán a mucho más pagar por Hojlund, algo que esperan que no vuelva a perseguirlos.

—

Aquí Las noticias de la tarde de ManchesterEstamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.