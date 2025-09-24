Man United se enfrenta a un dilema defensivo mientras quieren terminar para terminar la carrera no deseada

Manchester United viaja a Brentford el sábado buscando victorias consecutivas en la Premier League.

Ruben Amorim (Imagen: Getty Images)

El regreso de Diogo Dalot de una lesión le ha dado a Ruben Amorim un dilema defensivo antes del viaje del sábado a Brentford.

Dalot, quien se perdió los dos últimos juegos del Manchester United contra el Manchester City y el Chelsea, participó en una sesión de entrenamiento completa el martes y se incluirá en el equipo itinerante de Brentford.

Al igual que muchos de los jugadores de United, Dalot ha pasado un comienzo mixto de la nueva temporada, pero impresionado por la última victoria jadeada 3-2 sobre Burnley en Old Trafford para el descanso internacional.

En la victoria sobre los Clarets, Dalot causó una amenaza de ataque en el papel de izquierda y produjo una buena asistencia para el primer gol de Old Trafford de Bryan Mbeumo. Pero por una lesión en el servicio internacional con Portugal, Dalot seguramente habría comenzado contra City y Chelsea, pero su lugar en ambos juegos fue tomado por Noussair Mazraoui.

Dalot está de vuelta en el entrenamiento completo después de perderse los dos juegos de United LAS debido a una lesión (Imagen: Catherine Ivill – Ama/Getty Images)

Aunque existen preguntas legítimas sobre la disciplina defensiva y la confiabilidad de Dalot, el jefe United Amorim admira su ética y energía de trabajo, dos propiedades vitales que suben y bajan en su formación 3-4-3.

También hay limitaciones en comparación con la última bola de Dalot, cuando en la última tercera parte se encuentra en posiciones peligrosas, aunque su asistencia para Mbeumo-on Run una carrera de Joshua Zirkzee y luego redujo el balón para el objetivo de sus cualidades de ataque.

Con Patrick Dorgu, quien aparentemente ha sido clavado sobre la ranura de la izquierda, la batalla por el papel trasero de la derecha es entre Dalot, Mazraoui y Amad. Este último es el más atacado de los tres, pero ha luchado esta temporada por forma y consistencia.

Contra Chelsea, Mazraoui y Dorgu asumieron los roles de ala, mientras que Amad se usó como uno de los dos NR. 10s, detrás de Benjamin Sesko. Dado que Dalot no habrá jugado un juego competitivo durante cuatro semanas, Brentford Amorim probablemente se quedará con el personal que le sirvió tan bien contra el lado de Enzo Maresca, incluso si el margen de la victoria era más estricto de lo necesario.

El jefe de United, Amorim, representa algunos archivos de selección en la parte posterior antes del viaje del sábado a Brentford (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

En el futuro, sin embargo, será intrigante ver si Amorim se está decidiendo a una alineación defensiva regular, como lo ha hecho y ataques en el mediocampo. En el centro del campo, su combinación de primera elección Casemiro y Bruno Fernandes es, aunque el primero fue suspendido para el sábado después de su tarjeta roja contra Chelsea, mientras que en ataque su selección preferida es el trío de señales de verano Matheus Cunha, Mbeumo y Sesko.

En la parte posterior, sin embargo, hay más incertidumbre. Amorin parecía haberse establecido en un Central Van Luke Shaw, Matthijs de Ligt y Leny Yoro, para dejar el último para el partido del Chelsea a favor de Harry Maguire, que saldrá el sábado y no estará contento si no mantiene su lugar.

En lo que respecta a Dalot, tiene que luchar para reclamar su lugar, una batalla que encontrará aún más difícil si se omite el sábado y United puede asegurar de manera segura las victorias de la Premier League consecutivas bajo Amorim.