Manchester United corre el riesgo de perder un WonderKid muy afectado a la Bundesliga, pero tienen que aprender debido a la culpa de Manchester City para hacer que Jadon Sancho se vaya barato

Manchester City dejó que Jadon Sancho se vaya en 2017 por £ 8 millones (Imagen: 2025 Getty Images)

Manchester United sería prudente aprender de los errores de la ciudad para dejar que un joven talento se vaya barato para Alemania.

JJ Gabriel ya ha comenzado a atrapar los ojos de los clubes de ancho y amplio debido a sus espectaculares versiones a nivel de la academia para United. Solo 14 se informó que varios clubes alemanes han gastado su interés en el famoso atacante.

Según el Sun, una fuente dijo: «El éxito de las personas como [Jude] Bellingham y [Jadon] Sancho en Alemania es un gran argumento de ventas para los clubes alemanes que intentan cazar algunos de los mejores talentos jóvenes de la Premier League. Pueden ofrecerles el fútbol del primer equipo en una edad más temprana que muchos clubes en el Reino Unido. «

Si la historia reciente ha aprendido algo, es que no es inusual que los clubes de la Bundesliga rompan a los jugadores en sus años más jóvenes para desarrollarlos en el extranjero. Jude Bellingham, por ejemplo, se unió a Burussia Dortmund de la ciudad de Birmingham de la ciudad de Birmingham en 1720, y llegó a su mejor momento después de tres años en el Signal Iduna Park que llevó al Real Madrid que lo cerró en un acuerdo que podría llegar tan empinado como £ 115 millones.

Este verano, su hermano menor, Jobe Bellingham, siguió sus pasos al hacer el cambio a Dortmund desde una recién ascendido Sunderland AFC en un contrato de £ 27.8 millones, con la esperanza de encontrar éxito al más alto nivel. Y aunque el Manchester United recibiría una compensación por permitir que Gabriel, quien se llama ‘Kid Messi’, se convierta en miembro de un lado de la Bundesliga, también corren el riesgo de perder una fortuna si se da cuenta de su potencial.

Ese fue, por supuesto, el caso de Manchester City, quien permitió que Jadon Sancho viniera a Dortmund en 2017 a la edad de 17 años por alrededor de £ 8 millones. En ese momento no probado en el nivel superior, Sancho se desarrolló rápidamente con los Schwarzgelben, anotó 37 goles y entregó 47 asistencias en la Bundesliga entre 2017 y 2021, antes de que Manchester United lo recogiera en un movimiento de £ 73 millones.

Por supuesto, esa compensación podría haber sido en los Cityzens si hubieran seguido alimentando a Sancho con el mismo espíritu, y habrán sido una gran picadura ya que el ahora de 25 años era un talento local. Y a pesar de la Internacional de Inglaterra que sufre un mandato turbulento en los años siguientes en Old Trafford, el sentimiento sigue siendo que no permitirían a Gabriel dejar una fracción de su valor futuro.

JJ Gabriel está impresionado por la Academia de Manchester United (Imagen: 2025 Manchester United FC)

El joven es contratado con United hasta el final de la próxima temporada y ha impresionado desde que ha sido ascendido a los menores de 18 años. Mientras tanto, el adolescente también conoció a Ruben Amorim y podría pasar partes de esta temporada con su primer equipo de equipo.

Viene como un Sancho que actualmente disfruta de su segundo préstamo estacional en el mismo número de años después de la lucha libre para dejar un sello con United. Como parte del período pasado de Chelsea, el extremo estaba en un poco fértil, a pesar de que los Blues finalmente tosen una multa de £ 5 millones en lugar de vincular su obligación de £ 25 millones de comprar sobre la base del fin de más alto que el 14 en la clasificación de la Liga Principal.

Sin un lugar en los planes de Amorim a su regreso este verano, Sancho fue prestado nuevamente a Aston Villa, donde desde entonces ha debutado en la Copa Carabao del club a Brentford el martes. Mientras Sancho está con United en los últimos 12 meses de su contrato, el club tiene la opción de extender su trato por un año para evitar que salga del club como agente libre el próximo verano.

