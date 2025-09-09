Man United se enfrenta a la decisión inmediata que Ruben Amorim tiene que tomar la ciudad ante Man City

El entrenador en jefe Ruben Amorim de Manchester United tiene la decisión de tomar Amad para el Derby de Manchester del domingo en el Estadio Etihad

Manchester United -Baas Ruben Amorim tomará la decisión de tomar Amad para el Derby del domingo (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

Manchester United irá en contra del Manchester City el domingo con mucho que perder, pero también la oportunidad de comenzar realmente su temporada.

Muchos en Old Trafford habrán esperado que la tan necesaria victoria por 3-2 de los Rojos en Burnley antes del descanso internacional al menos calmaría el ruido alrededor de United. Hasta cierto punto, se ganó, con el lado de los ganadores de Ruben Amorim en general, incluso si necesitaban una penalización por tiempo de parada de Bruno Fernandes para ganar los tres puntos.

Sin embargo, nadie puede ser convencido por la naturaleza caótica de otros 90 minutos en Old Trafford, especialmente con un equipo que es favorito para ser relegado. Una explicación más impresionante se puede hacer el domingo por la tarde en el equipo de Pep Guardiola.

Aunque City ha perdido dos de sus primeros tres juegos y, para sorpresa de algunos, bajo la crisis, al estar unidos en la mesa, todavía mantienen la aparición de su reciente dominio bajo Guardiola. Ella todavía significa vencer mucho, especialmente para United.

Los Rojos tal vez disfrutaron su día más grande bajo Amorim cuando Amad jugó un papel clave la temporada pasada en la victoria por 2-1 de United en el estadio Etihad. Pero el entrenador en jefe de United ahora se enfrenta a un misterio con ese mismo jugador que logró una victoria poco probable en los momentos moribundos de ese accesorio en diciembre de 2024.

Las llegadas de Bryan Mbeumo y Matheus Cunha han empujado a Amad a Wing-Back en lugar del no más efectivo. 10 posición, que iluminó el partido de la temporada pasada.

Puede indicar la pobre compañía de verano de United. Siendo tan bueno como Mbeumo y Cunha, realmente tenían que firmar dos nuevos no. 10 ¿Cuando ya tenían a Amad, Bruno Fernandes y Mason Mount para jugar en esa posición?

Los fondos utilizados ciertamente podrían usarse para un nuevo centrocampista central. Es una decisión que ha influido en el papel de Amad bajo Amorim y tal vez influye en el resultado del domingo e incluso la temporada de United en su conjunto.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.