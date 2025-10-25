Man United se enfrenta a la batalla por la transferencia del Man City mientras se conoce el reclamo de £ 70 millones por la estrella Ruben Amorim

Manchester United y Manchester City han sido vinculados con una transferencia de enero para una estrella después de haber expresado interés previamente.

La estrella del deporte Morten Hjulmand ha sido vinculada con Man United y Man City (Imagen: Getty Images)

Según los informes, Manchester United y Manchester City están explorando un acuerdo en enero para el mediocampista del Sporting Morten Hjulmand.

El jugador de 26 años fue uno de los varios centrocampistas vinculados con un traslado a Old Trafford en la ventana de transferencias de verano. A pesar de que suenan las alarmas en la sala de máquinas de Rubén Amorim, The Manchester Evening News entiende que el club no ve como una prioridad reforzar el centro del campo.

Se ha sugerido que el internacional danés se reunirá con Amorim en los Rojos después de trabajar con él en Lisboa. Hjulmand resurgió como un posible fichaje al final de la ventana después de que al United se le descartara un movimiento por la estrella de Brighton, Carlos Baleba.

Se especula que los Rojos volverán a considerar un posible acuerdo para Hjulmand en la ventana de transferencia de enero. Pero si quieren llegar a un acuerdo, es posible que tengan que defenderse del interés de Pep Guardiola, y la publicación portuguesa Record afirma que el City también está explorando una posible transferencia.

Se dice que el presidente deportivo, Frederico Varandas, instó a Hjulmand en verano a rechazar ofertas para triplicar su salario. Sin embargo, se dice que Varandas reconoce que habrá más interés en enero.

Se afirma que United y City ‘prometen’ hacer algo por él. Su vinculación con el Sporting a través de Amorim y del director deportivo del City, Hugo Viana, hace que conozcan bien al jugador.

El informe añade que Hjulmand sólo será vendido si se cumple su cláusula de rescisión de 80 millones de euros con el Sporting. Después de contactar con Dinamarca durante el parón internacional de septiembre, se le preguntó al jugador sobre su futuro y sus vínculos de transferencia. Sin embargo, se mostró reacio a dejarse arrastrar por la especulación.

«Ahora hablas de rumores. Y yo no tengo nada que ver con los rumores», dijo a través de Ekstra Bladet. «He tenido que lidiar con el hecho de que tengo que empezar en el Sporting y tener que volver a ponerme en forma después de las vacaciones.

“Vine y tuvimos algunos partidos realmente buenos en los que creo que jugamos a un buen nivel a pesar de que perdimos este fin de semana.

«Realmente no quiero responder si tengo algo específico que decir».

