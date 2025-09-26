Man United ‘Sancion Free Transfers’ por £ 156 millones de jugadores para financiar un gran acuerdo de verano

Manchester United está listo para que tres jugadores se vayan gratis al final de la temporada, por lo que el club quiere liberar dinero para una gran ventana de transferencia de verano.

Casemiro durante el partido de la Premier League entre Manchester United y Chelsea (Imagen: Zohaib Alam – MUFC, Manchester United a través de Getty Images)

Manchester United está dispuesto a tener tres de los costosos fracasos de transferencia de Erik Ten Hag para irse a una transferencia gratuita, en un intento por anunciar la era de Ruben Amorim.

Amorim asumió el cargo de diez hag en 2024 y se quedó con un equipo lleno de estrellas costosas y bajo rendimiento. Esto ha llevado a un primer año decepcionante para Amorim, quien solo ha ganado nueve victorias de sus 32 partidos de la Premier League que están a cargo.

Durante la ventana de verano, Amorim logró descargar a varios jugadores grandes, con Alejandro Garnacho y Antony constantemente se fueron. Rasmus Hojlund, Marcus Rashford, Andre Onana y Jadon Sancho también fueron enviados a préstamo, que probablemente no continuarán su carrera en Old Trafford el próximo año.

Según The Sun, se les mostrará a más jugadores en 2026 para liberar fondos para una firma importante del centro del campo. United eligió invertir mucho este verano en los refuerzos de ataque, en el que Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko participaron en un reembolso combinado de más de £ 200 millones.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Esto significaba que otras áreas no se fortalecían, especialmente en el centro del campo central. Hubo fuertes llamadas para que se introduzca un nuevo centrocampista central para apoyar la implementación del rígido sistema 3-4-2-1 de Amorim.

United estaba fuertemente conectado con Brighton -Midfielder Carlos Baleba, pero a pesar de las discusiones provisionales, un acuerdo se consideró demasiado costoso. Brighton aprecia al Camerún Internacional por £ 115 millones y podría haber firmado la ventana del próximo verano.

Según el Sun, United Chiefs está dispuesto a autorizar una serie de salida de alto perfil en un intento de reducir la cuenta salarial antes de otro gasto para el mercado de transferencias. Se espera que Casemiro, que se convertirá en agente libre al final de esta temporada, esté a la vanguardia de estos resultados.

A pesar de una fuerte primera temporada, el brasileño tiene dificultades para mantener esa forma entre diez Hag y Amorim. Sigue siendo un abridor permanente bajo Amorim, pero sus limitaciones fueron expuestas cuando recibió una tarjeta roja en la reciente victoria sobre Chelsea.

Casemiro fue firmado por United del Real Madrid por £ 70 millones en 2022 y sigue siendo uno de los mejores ganadores del club. Aunque United tiene la opción de extender su contrato actual con otro año, parece cada vez más probable que se vaya a una transferencia gratuita.

Sancho, que se firmó por £ 73 millones en el mismo verano que Casemiro, ha sido una decepción aún mayor. No ha jugado un partido de competencia para United en más de dos años y gasta mucho en préstamo desde ese momento.

Jadon Sancho se unió a Aston Villa en préstamo de Manchester United (Imagen: Getty Images)

Intenta dar nueva vida a su carrera en Aston Villa y se convierte en agente libre en julio. Es poco probable que United active la opción de 12 meses en su contrato.

Tyrell Malacia probablemente también irá más allá, si el único miembro del ‘equipo BOMP’ de Amorim que no ha asegurado una producción de verano.

La izquierda, que fue la primera firma de diez HAG por una tarifa de £ 13 millones, tuvo dificultades con las lesiones. Aunque están a punto de mudarse a Turquía en la reciente ventana de transferencia, el acuerdo cayó.

Al igual que Casemiro y Sancho, es libre de irse el próximo año. Sin embargo, parece cada vez más probable que el ex capitán Harry Maguire permanezca en United.

Maguire, quien se convirtió en el defensor más caro del mundo cuando llegó a Leicester en 2019, aún conserva el apoyo de su actual entrenador en jefe. A principios de este año, United activó una extensión de contrato para mantenerlo esta temporada, y ahora esperan asegurarlo con un contrato más largo, aunque en condiciones menores.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.