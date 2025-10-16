Man United: Ruben Amorim se niega a dar marcha atrás por el tema Mason Mount y tiene un plan especial

Mason Mount ha jugado cuatro de los siete partidos de la Premier League del Manchester United esta temporada, ya ha marcado un gol y poco a poco ha ido recuperando su forma después de unos años difíciles.

Mason Mount espera redescubrir su mejor forma en el Manchester United (Imagen: (Foto de Shaun Brooks – CameraSport a través de Getty Images))

Según los informes, el técnico del Manchester United, Ruben Amorim, se niega a renunciar al sueño mundialista de Mason Mount y está haciendo todo lo posible para hacerlo realidad.

A pesar de estar fuera de juego durante algunas semanas debido a una lesión, el jugador de 26 años hizo su cuarta titularidad de la temporada en la victoria por 2-0 sobre el Sunderland antes del parón internacional de octubre.

Mount ya fue titular contra Arsenal, Fulham y Burnley, aunque en el último partido fue sustituido en el descanso. El exjugador del Chelsea marcó su primera apertura desde entonces con un toque y un remate impresionantes desde el borde del área contra los Black Cats en Old Trafford.

Esto llevó a que Matheus Cunha fuera degradado a la banca, un movimiento que sorprendió a muchos que esperaban que formara un trío con los recién llegados Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko.

OPINIÓN Steven Railston

LEER MÁS : Nightmare Run pondrá a prueba la controvertida teoría del Manchester United de Rubén Amorim

Sin embargo, Amorim está decidido a darle a Mount la plataforma que necesita para atraer la atención del técnico inglés Thomas Tuchel y ve al jugador como un «súper talento», según The Sun.

El informe afirma que Amorim considera a Mount el jugador más subestimado de Inglaterra y cree que no hay ningún delantero como él en el equipo de Tuchel, y que su plan es hacer todo lo posible para ayudarlo.

El jugador de 26 años no juega con su país desde el Mundial de 2022, pero Amorim se niega a ceder y cree que el centrocampista tiene todas las cualidades para regresar a Inglaterra.

Un problema para Mount es que está en una carrera contra el tiempo para demostrar su valía, ya que a Inglaterra solo le quedan cuatro partidos por jugar antes de que Tuchel anuncie su equipo para el torneo del próximo año.

La presencia de Tuchel al menos podría jugar a favor de Mount cuando ambos consigan juntos la gloria de la Liga de Campeones en 2021. Sin embargo, es casi seguro que jugadores como Morgan Rogers, Cole Palmer, Eberechi Eze, Jude Bellingham y Morgan Gibbs-White estarán por encima de él en la jerarquía.

No sorprende que Amorim albergue estos sentimientos personales hacia Mount, dadas sus declaraciones públicas anteriores sobre el jugador.

«Me gusta mucho Mason Mount», admitió en marzo. «Lo veo y sé cómo ha sufrido. Sé cómo hace todo bien: come bien, su aspecto físico es perfecto. Se esfuerza demasiado. Tal vez piensa demasiado en todo.

«Fue campeón de Europa, es un talento. Si un jugador hace todo como lo hace, siempre tendrá el apoyo de todos aquí en el club. Intentaremos mantener la carga bajo control».

«Viste jugadores que tuvieron muchos problemas a tiempo, pero pudieron mantenerse en forma y creo mucho en Mason Mount. Necesitamos jugadores como Mason Mount».

Según los informes, Ruben Amorim planea hacer todo lo posible para ayudar a Mount a regresar a Inglaterra. (Imagen: (Foto de Gareth Copley/Getty Images))

Como era de esperar, Mount está totalmente comprometido con Amorim, y el mediocampista del United anunció sus perspectivas inciertas en Old Trafford a principios de octubre.

«Estamos 100% detrás del entrenador», dijo Mount a BBC Sport. “Tuvimos algunos resultados que nos perjudicaron (al equipo, al personal y a los aficionados), pero eso fue importante hoy.

«Pensamos que después del Chelsea esto sería el comienzo de algo y luego vamos a Brentford y tenemos un resultado decepcionante. Comienza hoy y trabajaremos duro durante el descanso. Queremos conseguir victorias consecutivas, luego tres seguidas y luchar por estar entre los cuatro primeros».

—

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester City.

Asegúrate de no perderte las últimas novedades de la ciudad uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Haga clic aquí para obtener las principales noticias del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Talking City. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify y Apple Podcasts, pero también puedes verlos en YouTube.