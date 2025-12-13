Man United recibirá un impulso de transferencia de £ 70 millones mientras el jugador mantiene conversaciones con su esposa en medio de una disputa contractual

El Manchester United ha sido vinculado con el delantero del Borussia Dortmund Karim Adeyemi antes de la ventana de transferencia de enero.

Rubén Amorim espera reforzar su plantilla del Manchester United en enero.

El Manchester United ha recibido un gran impulso antes de una búsqueda de transferencia de £ 70 millones para el delantero del Borussia Dortmund Karim Adeyemi. BILD afirma que su esposa, la rapera Loredana, preferiría que su marido encontrara su próximo hogar en una importante ciudad europea.

El informe afirma que su nuevo agente, Jorge Mendes, mantuvo conversaciones con el United en noviembre antes de un posible traslado a Old Trafford. Se dice que Adeyemi está considerando los deseos de su esposa en medio de la incertidumbre sobre su futuro en Dortmund.

La estrella del Borussia Dortmund está actualmente en conversaciones con su actual club sobre una extensión de contrato, y el internacional alemán está interesado en acordar una cláusula de rescisión. Se dice que los gigantes de la Bundesliga se muestran reacios a asumir esto, pero como su contrato actual expira en 2027, se teme que pueda irse por menos.

Según los informes, el club espera que Adeyemi acepte una cláusula de rescisión de 70,2 millones de libras (80 millones de euros), aunque el jugador tiene otras consideraciones.

Mendes también ha mantenido conversaciones con el Inter de Milán, y un traslado a Manchester o Milán aparentemente se adaptaría a los deseos de la esposa de Adeyemi.

Sin embargo, queda por ver si el United hará un acercamiento formal al jugador de 23 años después de que gastó mucho en el mercado de fichajes de verano.

Ruben Amorim renovó su primera línea al fichar a Benjamin Sesko, Matheus Cunha y Bryan Mbeumo por una tarifa combinada de más de £200 millones.

Se entiende que están buscando incorporar un mediocampista central para fortalecer las opciones de Amorim, con Elliot Anderson, Carlos Baleba y Adam Wharton entre los vinculados con un traslado a Old Trafford.

Jugando principalmente en la banda, Adeyemi ha marcado 32 goles en 127 apariciones en todas las competiciones con el Dortmund, lo que representa 22 goles más para sus compañeros de equipo.

Karim Adeyemi es un objetivo del United y está valorado en alrededor de £70 millones (Imagen: Richard Sellers/Allstar vía Getty Images)

El internacional alemán fue acusado recientemente y multado con 450.000 euros por posesión de dos armas ilegales: un puño americano y una Taser. Ninguno de los dos está permitido sin un permiso oficial.

En Instagram, Adeyemi se disculpó por el incidente y dijo: «Probablemente hayas visto los titulares sobre mí en los últimos días. No es fácil para mí hablar de esto.

«A principios de 2024, por descuido y sin pensar realmente en lo que estaba haciendo, pedí en Internet una llamada ‘caja misteriosa’. Contenía artículos que no están permitidos según la legislación sobre armas. Muchos meses después, el paquete fue entregado y terminó sin abrir en la comisaría.

«Sin embargo, fue un gran error. Uno que lamento profundamente, que me costó mucho y que lamento profundamente. Sé que estoy en el ojo público y tengo una función de modelo a seguir. No estuve a la altura de eso.

«Es por eso que me duele aún más haber actuado tan imprudentemente. He aprendido más de esto de lo que puedo expresar con palabras. Y les prometo que evitaré errores similares en el futuro. Gracias a todos los que continúan confiando y apoyándome».