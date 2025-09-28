Man United recibió la brutal instrucción de Sack de Ruben Amorim después de la derrota de Brentford – ‘Problema grave’

Manchester United continúa luchando mucho bajo Ruben Amorim y aún tiene que registrar victorias sucesivas en la Premier League bajo el entrenador en jefe portugués

Ruben Amorim está bajo una enorme presión en el Manchester United en medio de la constante lucha de los rojos (Imagen: Getty Images)

Martin Keown se preguntó por qué el Manchester United tiene confianza con el entrenador en jefe Ruben Amorim. Los Rojos tuvieron una derrota por 3-1 en Brentford el sábado por la tarde y aún tienen que ganar victorias consecutivas en la Premier League bajo Amorim.

United esperaría que su triunfo 2-1 sobre Chelsea pueda marcar un punto de inflexión el sábado pasado, porque se esfuerzan por obtener impulso bajo el ex jefe del Sport.

Aunque Benjamin Sesko anotó su primer gol para United, un doble de la primera mitad de Igor Thiago y un gol tardío de Mathias Jensen, asegurando que los Rojos West London se dejaran con las manos vacías. La derrota ha aumentado más presión sobre Amorim después del 15º lugar de la temporada pasada, el más bajo de United en la era de la Premier League.

Y el ex Arsenal -Centrum -Back Keown ha dado una declaración apuñalada sobre el término de oficina de Amorim, comparando con la presión de que Graham Potter estaba bajo West Ham antes de ser despedido el sábado.

«Parecía claro [Graham] Potter perdería su trabajo [at West Ham]Entonces, con Amorim, ¿por qué no es lo mismo para él? «Dijo a Keown BBC Sport.

«¿Es porque ahora somos el noveno gerente en 12 años desde que Sir Alex Ferguson se fue? Esta terquedad de jugar de la misma manera: se ven muy normales.

«Mbeumo que juega contra su antiguo equipo debe preguntarse:» ¿Qué demonios firmé? «Porque el equipo que juega, su antiguo equipo, fue mucho mejor que ellos hoy.

Ruben Amorim durante la colisión del Manchester United contra Brentford en el estadio de la comunidad G-Tech (Imagen: Foto de Andrew Kearns – Camera Sport a través de Getty Images)

Amorim admitió que estaba «herido» después de la sombría derrota el sábado en el GTech Community Stadium. «Siempre es lo mismo perder en este club, duele mucho», dijo después del juego. «Tenemos que pensar en el siguiente.

«Por supuesto que queremos ganar. No manejamos el juego. Jugamos el juego de Brentford. Las primeras bolas, las segundas bolas, las piezas establecidas. Todos los momentos cruciales fueron contra nosotros. Es difícil perder nuevamente, pero tenemos que pensar en la próxima.

«El primer gol fue una pelota larga. Trabajamos en eso en la semana y en piezas de set. Sabíamos que se discutieron las bolas largas y un toque que tuvieron la oportunidad. Tenemos que hacerlo mejor.

«No jugamos nuestro juego. Teníamos solo unos momentos de control. Pero fue más o menos lo mismo. Tenemos que jugar nuestros juegos, no los oponentes, pero fueron más fuertes en eso».

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.