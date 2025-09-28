Man United recibe una simple instrucción de saco de Ruben Amorim – ‘Su tiempo ha llegado’

Ruben Amorim está bajo una presión grave en el Manchester United en medio de un comienzo decepcionante de la temporada en el que su equipo es 14º en la mesa de la Premier League

Ruben Amorim supervisó otra tarde decepcionante para el Manchester United mientras perdieron en Brentford el sábado (Imagen: Getty Images)

Se le dice a Manchester United que despidiera al entrenador en jefe Ruben Amorim después de la derrota por 3-1 del sábado en Brentford. La pérdida de los Rojos en el estadio de la comunidad GTech vio a Igor Thiago ser un aparato ortopédico antes de que Mathias Jensen agregó un gol tardío para ganar la victoria para el equipo local.

Benjamin Sesko anotó su objetivo United Target en la primera mitad, pero fue de poca importancia para el resultado final. United dejó sus heridas después de que Bruno Fernandes perdió una penalización y se hicieron errores defensivos en el oeste de Londres.

La derrota deja al equipo de Amorim en el puesto 14 en la mesa de la Premier League, después de que solo había recolectado siete puntos de sus primeros seis juegos. Hasta ahora solo han estado en la red siete veces.

Y el ex estrella de Southampton, Matt Le Tissier, sugirió que el tiempo de Amorim está en Old Trafford después de la pérdida del sábado contra el equipo de Keith Andrews.

«Soy un gran admirador de dar a los gerentes el tiempo para cambiar las cosas en los clubes de fútbol», dijo a Football Insider. “No sé qué piensan los fanáticos del hombre United, pero Amorim ciertamente ha tenido suficiente tiempo para clasificar a ese equipo.

«Sin embargo, parece haber muy pocos signos de mejora masiva en ese equipo. Tengo que pensar que su tiempo ha terminado. No creo que pasará mucho tiempo antes de que la junta tome esa decisión.

«Probablemente sea la decisión correcta, pero no me gusta que los gerentes sean despedidos, pero esto ahora es lo suficientemente largo. No estoy seguro de si la paciencia del consejo y Ratcliffe pueden llevar mucho más tiempo».

United anfitrión de Third Place Sunderland este sábado (3 p.m. comenzó en el Reino Unido) con los Black Cats que han hecho un excelente comienzo de la vida en la parte superior de la cima. Los Rojos se enfrentan a un viaje desalentador a los campeones de la Premier League Liverpool después del descanso internacional.

