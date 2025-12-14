Man United recibe una nueva pista de Bryan Mbeumo y Noussair Mazraoui después del ‘rechazo’ de la AFCON

El Manchester United podría quedarse sin tres jugadores clave el lunes por la noche debido al partido de la Copa Africana de Naciones contra el AFC Bournemouth.

Bryan Mbeumo podría perderse el partido del Manchester United contra el Bournemouth (Imagen: Manchester United a través de Getty Image)

El Manchester United aún no ha confirmado si Bryan Mbeumo, Amad y Noussair Mazraoui estarán disponibles para el partido de la Premier League del lunes por la noche contra el AFC Bournemouth.

El United ha mantenido en secreto la disponibilidad del trío antes del partido en Old Trafford. Los tres jugadores se dirigirán a la Copa Africana de Naciones (AFCON) la próxima semana, pero no hay una fecha confirmada para su salida de Inglaterra.

La FIFA ha fijado el lunes como fecha de lanzamiento para que los clubes emparejen a los jugadores que participan en el torneo con sus compañeros de equipo. Sin embargo, dado que el partido del United se jugará el mismo día, ha habido confusión sobre su disponibilidad.

Se entiende que el United ha mantenido conversaciones con las federaciones de Camerún, Costa de Marfil y Marruecos. «Estamos esperando hasta el último minuto para tener todos los jugadores disponibles para elegir el mejor equipo para comenzar el partido», dijo Amorim el viernes. «Espero tomar una decisión hoy o quizás mañana.

«Cada selección nacional tiene sus propias ideas sobre cuándo quiere a los jugadores. No sé si será la misma situación (con cada jugador). Depende de los partidos».

«Es frustrante, pero al mismo tiempo nadie sabe quién va a jugar. Así que creo que es algo bueno. Tenemos jugadores que pueden manejarlo todo, y con una semana larga ves muchas cosas para preparar el partido y cualquier situación».

Ahora la noticia de la disponibilidad de los compañeros de Mazraoui podría significar el fin de las esperanzas del United de tener tres jugadores africanos. El Real Betis se enfrentará al Rayo Vallecano en La Liga el lunes por la noche y, según BBC Sport, tendrán que arreglárselas sin la pareja marroquí Sofyan Amrabat y Abde Ezzalzouli.

Ambos jugadores han sido liberados para reunirse con sus compañeros de equipo antes del torneo, y se dice que Amrabat está lesionado y Marruecos rechazó las peticiones de dejar jugar a Ezzalzouli.

No se ha comentado si Marruecos ha hecho lo mismo con Mazraoui. La claridad sobre el trío del United surgirá cuando los jugadores lleguen a Old Trafford el lunes por la noche.