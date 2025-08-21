Zion Suzuki vinculado al Manchester United ha abierto su futuro, con el portero japonés antes para convertirse en miembro de los Rojos

Zion Suzuki podría haber venido al Manchester United antes de que él llegue al lado belga Sint-Truiden (Imagen: Getty Images)

El portero de Parma, Zion Suzuki, abrió su futuro después de los lazos de transferencia con el Manchester United. Informes anteriores de Hablando afirmó que los Rojos realizaron su exploración del valor valorado de £ 40 millones.

El internacional japonés brilló para un lado que lucha contra el descenso en la Serie A la temporada pasada en Italia. El jugador de 22 años realizó 37 actuaciones en todas las competiciones para Parma y jugó un papel clave en su campaña de supervivencia.

United correspondió a un reembolso a los diamantes rojos de Urawa para firmar a Suzuki en una transferencia permanente en el verano de 2023. Sin embargo, rechazó el movimiento y se unió al lado belga sint-truiden.

Y el tapón de tiro ahora ha dicho sobre sus «rumores» anteriores en medio de los porteros de United con Andre Onana y Altay Bayindir, quienes lucharon mal en Old Trafford.

«Sé que hubo muchos rumores sobre mí, pero estoy completamente concentrado en Parma y estoy preparado para comenzar bien la temporada», dijo Tuttomercatoweb.

«Parma me hizo una oferta fantástica, así que inmediatamente decidí aceptar este club y convertirme en miembro de este club. El año pasado fue una oportunidad para crecer, y estoy muy contento con mi elección».

Refiriéndose a su primera temporada en Italia, agregó: “Al final logramos nuestro objetivo, eso fue permanecer en la Serie A. Crecí mucho y fue una buena temporada.

«Me ha enseñado la importancia de la preparación, porque solo si entrenas bien y de cierta manera, ¿puedes tener un buen desempeño? En primer lugar, quiero reducir la cantidad de objetivos aprobados, porque hemos admitido mucho la temporada pasada.

«Ese es mi primer objetivo personal que, como equipo, queremos levantar el bar y no solo luchar para sobrevivir».

