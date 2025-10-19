Man United recibe una explicación del VAR después de que al Liverpool se le negara un penalti por el incidente de Amad

El Liverpool pidió un penalti contra el Manchester United en la primera parte después de que un centro de Cody Gakpo impactara en el brazo de Amad en Anfield.

La Premier League explicó por qué no se dio balonmano contra Amad en el Liverpool vs Manchester United

El Manchester United supo por qué no le pitaron penalti al Liverpool en el partido del domingo en Anfield.

Bryan Mbeumo adelantó al United apenas un minuto después en Anfield con un buen remate que sorprendió al equipo de Arne Slot. Sin embargo, unos veinte minutos más tarde, Cody Gakpo, del Liverpool, intentó un centro que golpeó a Amad en el brazo en Estados Unidos.

Hubo un gran grito de la afición local, pero el VAR no pitó penalti a los locales. Y la cuenta oficial del centro de partidos de la Premier League en X (Twitter) ha revelado ahora por qué no se concedió un penalti al Liverpool.

«La decisión del árbitro de no ejecutar penalti fue comprobada y confirmada por el VAR, que dictaminó que el brazo de Amad estaba en una posición natural y justificada», dijeron en un comunicado.

Mientras tanto, el ex capitán y defensa del United, Gary Neville, ha expresado su opinión sobre si se debería haber concedido un penalti al equipo local.

«Amad tiene el brazo en la posición por la que los árbitros sancionan», dijo en su comentario en Sky Sports.

Pero le da en el otro brazo. Todo lo que tiene que hacer es mantener los brazos hacia abajo.

«Termina en situaciones a las que no está acostumbrado: bloquear centros».

Al comentar sobre el gol tempranero del United en Merseyside, Neville dijo: «¡Qué primer minuto es este para el Manchester United! Los fanáticos del United se están volviendo locos.

«Mbeumo y Cunha conectan. Mbeumo corre detrás de Van Dijk. ¡No creo que Van Dijk lo vea!

«¡Mbeumo es como un boxeador, se va! ¡Un comienzo impresionante para el United!»

Y añadió: «Antes del gol, Van Dijk señala a Konate y dice: Mbeumo es tuyo. Es una transferencia extraña de Van Dijk».

