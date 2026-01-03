Man United recibe una actualización clara sobre la transferencia de Carlos Baleba mientras se avecina la decisión de Wharton y Anderson

El Manchester United está interesado en fichar a Carlos Baleba con un aviso claro de enero sobre su futuro emitido por el Brighton

El Manchester United ha recibido una clara actualización de transferencias de Carlos Baleba (Imagen: (Foto de Charlotte Wilson/Offside/Offside vía Getty Images))

El director ejecutivo de Brighton, Paul Barber, ha brindado una clara actualización sobre la transferencia de Carlos Baleba en medio de los vínculos con el Manchester United. Sky Sports afirmó que el United solicitó la transferencia del mediocampista en enero después de no poder ficharlo el verano pasado.

Sin embargo, una salida en invierno ha sido brutalmente descartada, ya que desde la perspectiva de los Seagulls tampoco se esperaba una salida en el futuro.

«No hay llamada de Old Trafford», dijo Barber a talkSPORT el sábado por la tarde. «No hay ninguna llamada de nadie asociado con el Manchester United. No tenemos planes ni deseos de vender a Carlos en esta ventana ni en ninguna ventana futura, pero sabemos que es un jugador talentoso y tiene muchas opciones abiertas para él en el futuro».

«Para nosotros en este momento es un jugador importante en la segunda mitad de la temporada y estamos ansiosos por traerlo de regreso de la AFCON».

Dado que Baleba seguramente dejará los Seagulls en el corto plazo, Ruben Amorim puede verse obligado a cambiar su enfoque hacia Elliot Anderson o Adam Wharton. La estrella del Nottingham Forest y el centrocampista del Crystal Palace han sido vinculados con un traslado a Old Trafford.

Se espera que ambos internacionales ingleses reciban una remuneración significativa, posiblemente de cifras triples, especialmente si ambos tienen excelentes campañas en la Copa Mundial.

Liverpool, Manchester City y Real Madrid han estado vinculados con Wharton, y el joven de 21 años enfrenta un futuro incierto en Selhurst Park, especialmente porque se espera que Oliver Glasner se vaya.

En cuanto a Anderson, el ex club Newcastle United, Chelsea y Man City están vinculados a pesar de que Forest se encuentra en una batalla por el descenso.

El United necesita desesperadamente profundidad en el mediocampo, ya que las lesiones de Bruno Fernandes y Kobbie Mainoo exponen su falta de opciones senior.

Harry Maguire y Matthijs de Ligt también han estado ausentes durante un tiempo por problemas musculares y Amorim no espera que nadie regrese para el viaje al Leeds United.

Rubén Amorim se queda sin centrocampistas clave del Manchester United por lesión (Imagen: Getty Images)

«No hay problemas [from Wolves game]veremos mañana [Saturday]»No creo que nadie se recupere», dijo durante una conferencia de prensa el viernes.

El United está apenas fuera de los cinco primeros, sólo por una peor diferencia de goles que el Chelsea, pero tiene la oportunidad de abrirse paso por un puesto de clasificación para la Liga de Campeones.

Después de su viaje a Elland Road, el United se enfrenta al Burnley antes de enfrentarse a los aspirantes al título Manchester City y Arsenal.

Luego, el United recibió a Fulham y Tottenham antes de viajar nuevamente para enfrentarse a West Ham United y Everton.