Man United recibe un juicio de la Copa de Nueva Carabao como llamadas para intensificar a Grimsby de la competencia

Grimsby Town es una multa para la preparación de un jugador no cerrado en su partido de segunda ronda de la Copa Carabao con el Manchester United, pero no están excluidos de la competencia

Manchester United ha recibido un juicio de la Copa Carabao Fresh después de que Grimsby Town había presentado a un jugador inilegible (Imagen: (Foto de George Wood/Getty Images))

Jason Cundy se ha unido a la creciente lista de expertos que enrollan que Grimsby Town es arrojada desde la Copa Carabao después de su uso de un jugador no intencionado en su notable victoria sobre el Manchester United, aunque cree que los demonios rojos no deben posponerse.

Los partidarios de Grimsby celebraron la mejor noche en el reciente recuerdo de su club, mientras que sorprendieron a los Gigantes de la Premier League y finalmente ganaron 12-11 con sanciones después de que tuvieron un resbalón de dos objetivos en 90 minutos.

Sin embargo, un error administrativo que involucra a Clarke Oduor ha arrojado una sombra sobre el rendimiento de los Marineros. En lugar de ser expulsados ​​de la competencia, se les ha dado una multa financiera y pueden continuar en la tercera ronda, donde se enfrentarán contra Sheffield el miércoles.

Darren Bent ya ha expresado su opinión de que Grimsby debe ser eliminado del torneo y afirma que si Oiror ha contribuido a la terminación de la campaña Unida, se debe imponer el castigo correcto.

El ex atacante de Inglaterra dijo: «Tienes que cuestionar el lugar de Grimsby en la competencia».

Cundy ahora ha tomado una posición similar y afirma que las reglas deben mantenerse, aunque el United no se le debe ofrecer otra oportunidad, con Sheffield Wednesday en su lugar directamente.

Dijo que Talksport: «Primero, si rompes las reglas como esa, no veo cómo Grimsby puede estar en la competencia, realmente no lo hago. Suena difícil, pero si eso hubiera sucedido al revés, diríamos:» No, está bien, £ 20,000 para Man Utd «¿Ahora el club estamos calificados por el club?

«Creo que Man Utd no tendría que entrar. Han sido eliminados. Lo que debería suceder ahora, quien los encuentre, deberían obtener un adiós. Grimsby no debería estar en la competencia. Si hay una ley, debería ser lo mismo para todos».

Añadió: «Lo siento, esto suena muy fuerte, pero hay leyes y reglas por una razón, y si violas el castigo. Hemos visto lo que le sucedió al Palacio de Cristal».

Oduor fue ofrecido en préstamo de Bradford City el día antes del juego en Grimsby. El jugador hizo su debut después de haber comenzado como reemplazo en la segunda mitad, aunque extrañaría su lugar, patear el tiroteo de penalti, por suerte sin dañar las perspectivas de su nueva fiesta.

Más tarde resultó que su registro se completó solo un minuto después de la fecha límite obligatoria de las 12:00 del 26 de agosto.

En una declaración oficial, la EFL confirmó que Grimsby había informado voluntariamente el error, mientras que se describió el castigo para el club de la Liga Dos, una declaración que no ha recibido una aprobación amplia.

Anunciaron: «El club ha implementado varias acciones para evitar un evento similar en el futuro. El club será responsable de la suma suspendida de £ 10,000, si nuevamente establecen un jugador no intentado en una competencia entre ahora y el final de la temporada 2025/26».