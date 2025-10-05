Man United recibe un árbitro inmediato y un juicio VAR después de una controvertida llamada de penalización de Sunderland

Manchester United ha recibido un nuevo árbitro en un importante punto de conversación en su colisión contra Sunderland con algunos comentarios VAR interesantes realizados

Se otorgó una pena a Sunderland contra el Manchester United antes de que Var interviniera (Imagen: (Foto de Carl Recine/Getty Images))

El ex árbitro de la Liga del Primer Ministro, Mike Dean, ofreció sus pensamientos sobre unos pocos minutos controvertidos durante la colisión del Manchester United contra Sunderland en Old Trafford. Los objetivos de Mason Mount y Benjamin Sesko pusieron en control el lado de Ruben Amorim, pero los visitantes parecían tener la oportunidad de retirar uno justo antes del descanso.

El incidente incluyó al segundo golcor de United Sesko con Var, quien recomendó una revisión de Pitchside después de que se otorgó una penalización cuando parecía patear a Trai Hume en la cabeza cuando intentó borrar un lanzamiento largo. Sin embargo, no se hizo ningún contacto en el que el árbitro Stuart Atwell cambió su decisión.

El centro de partido de la Premier League en X declaró: «#munsun – 45+3 ‘Var se celebra después de VAR Review, el árbitro destruyó la decisión original de castigo para Sunderland».

«El anuncio del árbitro:» Después de la evaluación no hay ningún error del jugador del Manchester United. No tiene contacto con el jefe del atacante. Si bien la pelota no es un juego cuando se tomó la decisión, la decisión final es una patada en la esquina. «

Hubo cierta confusión en el Sky Sports Studio alrededor del incidente y Dean comentó sobre la configuración en Stockley Park.

«El problema que tengo, tenemos árbitros como vars y árbitros asistentes como asistente -vars», dijo. «Por alguna razón, hoy tenemos un árbitro asistente como var y un asistente -var. Por lo tanto, realmente no saben lo que sucedió.

«Para mí no hay contacto en absoluto. No debería haber sido enviado a la pantalla, debería haberse borrado en el campo».

Dean se corrigió más tarde diciendo: «Las fotos [VAR] Neil [Davies] Vi que parecía que no se dio en el campo. El árbitro realmente lo dio en el campo y me puse un poco [at the VAR]Pero en realidad fue la llamada correcta para participar. «

Aunque se siguió un buen proceso, las palabras del ex funcionario sobre los árbitros asistentes que dirigen Varen siguen siendo bastante interesantes.

United estuvo involucrado el fin de semana pasado en lo que Var -Controverse cuando Nathan Collins solo recibió una tarjeta amarilla para arrastrar a Bryan Mbeumo de regreso al área de penalización. Esa se habría considerado la decisión correcta cuando el defensor de Brentford intentó jugar el balón, pero no lo hizo y, por lo tanto, debería haber sido despedido.

En esta ocasión, sin embargo, la decisión correcta se tomó con United, esos dos objetivos permanecen antes del frente y, por lo tanto, la presión sobre Amorim probablemente disminuirá.

