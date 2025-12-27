Man United recibe penalti de Lisandro Martínez tras incidente de balonmano en Newcastle

Durante el partido del Manchester United contra el Newcastle United, Lisandro Martínez estuvo en el centro de la causa penal de las Urracas en Old Trafford

La estrella del Man United, Lisandro Martínez, estuvo en el centro de un momento polémico contra el Newcastle United. (Imagen: Deportes del cielo)

Gary Neville cree que Lisandro Martínez tuvo suerte de no conceder un penalti en la victoria del Manchester United sobre el Newcastle United.

El primer gol de Patrick Dorgu para los Rojos fue suficiente para asegurar tres valiosos puntos por encima del equipo de Eddie Howe. Sin embargo, los visitantes podrían haber tenido grandes ganadores en Old Trafford después de desperdiciar muchas grandes oportunidades de anotar.

Newcastle también pensó que recibiría un penalti cuando el esfuerzo de Fabián Schar golpeó el brazo de Martínez. A pesar de que el VAR observó el incidente, el árbitro Anthony Taylor no recibió instrucciones de mirar el monitor del campo.

Se entiende que la decisión no se tomó ya que Martínez estaba peleando con el defensor de los Magpies, Malick Thiaw, en un tiro de esquina cuando el esfuerzo de Schar golpeó su brazo.

Después de ver que el balón golpeó el brazo de Martínez, Marcel dijo: «Hay un grito enorme. Schar lo golpea, su brazo está por encima de su cabeza y recto.

«¿Es porque está presionando a Thiaw? Eso podría salvarlo. De hecho, está luchando con el otro central del Newcastle, sus brazos ya están ahí».

«Si Thiaw se acerca, definitivamente será penalti. Creo que el hecho de que haya tenido problemas con el otro central podría salvarlo».

Lisandro Martínez parece manejar el balón durante el Man United vs Newcastle (Imagen: Stu Forster/Getty Images)

«Él (el VAR) dice que el contexto se debe a que hay otra situación en la que está peleando con otro jugador y sus brazos ya están en alto y simplemente no los baja».

La temporada pasada, el United fue derrotado de manera convincente por 2-0 ante los Geordies. Esta vez consiguieron marcar el primer gol con una preciosa volea de Dorgu que pasó por la mano izquierda de Aaron Ramsdale.

Fue un resultado que llevó al United al quinto lugar, empatado a 29 puntos con el Chelsea, cuarto clasificado, aunque los Blues y sus rivales cercanos Liverpool, Sunderland y Crystal Palace todavía tienen que jugar esta semana. Si bien puede ser temporal, estos son tres puntos cruciales para Amorim.

Los jugadores del Newcastle pidieron inmediatamente un penalti (Imagen: Stu Forster, Getty Images)

Llegó al partido sin su capitán y talismán Bruno Fernandes, así como sin Bryan Mbuemo, Amad Diallo y Noussair Mazraoui, que representan a Camerún, Costa de Marfil y Marruecos respectivamente. Es un resultado que llevará al United a los lugares de la Liga de Campeones, siempre que los equipos ingleses en Europa se desempeñen lo suficientemente bien como para que la Premier League termine en quinto lugar en la competencia más glamorosa del continente.

En septiembre, talkSPORT afirmó que la jerarquía del United le dijo a Amorim que tenían que clasificarse para el fútbol europeo si quería conservar su trabajo. A los Rojos todavía les queda un largo camino por recorrer, pero Amorim estaría satisfecho con su resistencia ante el Newcastle.

El siguiente es un partido en casa contra Wolverhampton Wanderers el martes 30 de diciembre antes de comenzar 2026 con un partido fuera de casa contra sus feroces rivales Leeds United.