Man United recibe luz verde para completar la transferencia gratuita de Rubén Amorim tras una decisión de verano

Los planes de transferencia del Manchester United para enero están en el aire, pero Ruben Amorim ahora podría fortalecer su plantilla para el futuro con un acuerdo precontrato.

Rubén Amorim podría verse obligado a esperar hasta el verano para reforzar su plantilla del Man United (Imagen: Getty Images)

El Manchester United tiene la oportunidad de conseguir un traspaso importante para Rubén Amorim, a pesar de los recientes comentarios del portugués sobre los planes de traspaso del club en enero.

Se ha hablado mucho externamente sobre los planes de transferencia del United antes de la reapertura de la ventana de transferencia, a pesar de que los hombres de Amorim ocupaban el sexto lugar en la Premier League a mitad de camino. El United está empatado a puntos con el Chelsea y a sólo tres del Liverpool en el cuarto lugar.

Su intento de traspasar a Carlos Baleba en verano insinuó que un nuevo centrocampista sería una prioridad. Se han relacionado numerosos nombres con el refuerzo del mediocampo de Amorim, pero la posibilidad de un movimiento pesa mucho sobre el futuro de Kobbie Mainoo.

Sin embargo, el segundo día de enero, las palabras de Amorim sobre los asuntos del United apuntan hacia un período que puede ser el más decepcionante. Amorim sugirió anteriormente que considerarían tomar medidas si el acuerdo era correcto, aunque también dijo que no podían cometer ningún error.

Ahora el técnico del United ha afirmado que no hay conversaciones activas con el director de fútbol Jason Wilcox ni con el gerente general Omar Berrada este mes. «La ventana de transferencias no va a cambiar, no estamos teniendo conversaciones sobre hacer ningún cambio en el equipo», dijo Amorim.

«Hay un proceso, hay una idea. Estamos cerca de las plazas de la Liga de Campeones, pero también tenemos casi ocho equipos detrás de nosotros, así que concentrémonos en el próximo partido».

Las palabras de Amorim probablemente causarán preocupación entre los aficionados, porque hay puntos de mejora dentro del equipo. Sin embargo, no todo es malo, ya que informes desde Italia vinculan al United con un movimiento que fortalecería al equipo este verano.

Calciomercato ha afirmado que el United es uno de los tres clubes que están considerando fichar al portero del AC Milan, Mike Maignan. El internacional francés se encuentra ahora en los últimos seis meses de su contrato en San Siro y podría dejar el club al final de la temporada.

Maignan estuvo cerca de fichar por el Chelsea a principios de temporada, pero el equipo de la Premier League optó por no igualar la valoración del Milán. Al equipo italiano le gustaría prolongar su estancia, pero el portero aún no se ha comprometido con su futuro.

El contrato de Mike Maignan con el AC Milan expira al final de la temporada (Imagen: Getty Images)

El United cambió de portero en el verano y Senne Lammens reemplazó a Andre Onana, quien se unió al Trabzonspor turco. El belga causó una gran impresión en sus primeros seis meses en Inglaterra, aunque en los últimos meses ha sido criticado por varios goles encajados.

Antes de fichar por Lammens, habían mostrado interés por Gianluigi Donnarumma y Emiliano Martínez. El próximo verano surgirá la oportunidad de fichar gratuitamente a uno de los mejores porteros de Europa, y esto sin duda mejoraría la plantilla de Amorim.

Ahora que la ventana de transferencia de enero está abierta, United puede acordar un precontrato. Pero tendrán que actuar rápidamente si deciden tomar alguna medida. Calciomercato también ha afirmado que la directiva del Milan se reunirá con el séquito del portero después del partido de la Serie A contra el Cagliari del viernes.