Man United recibe ‘luz verde’ para Adam Wharton mientras Rubén Amorim recibe todo lo que necesita saber

Adam Wharton ha sido descrito como el fichaje ideal para el Manchester United, ya que el centrocampista del Crystal Palace sigue vinculado con un futuro traslado a Old Trafford.

Se dice que el Manchester United está considerando un movimiento para el mediocampista del Crystal Palace Adam Wharton (Imagen: Getty Images)

A Ruben Amorim le han dicho que Adam Wharton encajaría perfectamente en el Manchester United.

El centrocampista del Crystal Palace ha estado estrechamente vinculado con un traslado a Old Trafford mientras los jefes del United buscan un reemplazo a largo plazo para Casemiro, cuyo contrato expira en junio del próximo año. Wharton es ampliamente considerado como una de las estrellas en ascenso más importantes de la Premier League gracias a sus actuaciones con Palace durante las últimas dos temporadas, incluida la victoria final de la Copa FA sobre el Manchester City en Wembley en mayo.

El jugador de 21 años hizo su debut en Inglaterra el año pasado y actualmente es popular, y también se dice que Liverpool y Real Madrid están interesados ​​en ficharlo. Ahora se ha instado al United a hacer todo lo posible para conseguir a Wharton después de que le dijeron que sería una pieza crucial del rompecabezas mientras el club busca cambiar su mala suerte.

El ex portero de los Red Devils, Ben Foster, hizo la petición después de elogiar a Wharton por sus excelentes actuaciones con Palace en las últimas campañas. El exjugador de Inglaterra y Wrexham también arremetió contra los críticos que afirman que está sobrevalorado.

En su podcast Fozcast, dijo: «Creo que siempre se dice mucho sobre Adam Wharton. Siempre leo muchas cosas que dicen: ‘Dios, está tan sobrevalorado’. Creo que deberías vigilarlo para el examen de la vista.

«Lo primero y más importante es ir a un partido y observarlo y ver de lo que es capaz. Observe cómo se mueve por el campo, cómo opera y eso es algo hermoso. No requiere esfuerzo. Se desliza por el campo, pero también tiene piernas».

Adam Wharton ha sido elogiado por Ben Foster por sus actuaciones con el Crystal Palace tras su vinculación al United (Imagen: Sebastián Frej/Getty Images)

«Esa es la parte que le interesa al Manchester United. No hay nadie allí en este momento que tenga esas piernas, que pueda moverse, que tenga esa visión de pase y esa calma y control cuando tiene el balón».

El contrato actual de Wharton en Selhurst Park se extiende hasta el verano de 2029, después de que fichó originalmente por el club procedente del Blackburn Rovers en febrero de 2024 por £18 millones. El presidente del palacio, Steve Parish, advirtió que no tienen prisa por deshacerse de su mediocampista estrella, a pesar de reconocer sus elevadas ambiciones profesionales.

En declaraciones a talkSPORT, Parish dijo: “Creo que Adam querrá jugar con nosotros en la Liga de Campeones en algún momento, si podemos lograrlo, o probablemente con otro club.

Sky Sports tiene un paquete con descuento de Premier League y EFL Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información £49 £35 Aire Compra Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete Essential TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará un mínimo de 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, frente a un máximo de 100 más.

«Es un talento extraordinario. Creo que en este momento, y no puedo hablar por Adam, pero creo que está concentrado en su tiempo en Crystal Palace. Tuvo una temporada rota la temporada pasada con los problemas en la ingle que tuvo y que afectan a muchos jugadores jóvenes».

“Creo que esta temporada está completamente concentrado en jugar los partidos, jugar en el equipo de Inglaterra, ser un habitual para nosotros y asegurarse de poder demostrarlo el sábado, domingo, jueves y domingo.

«Es un programa difícil para nosotros en este momento. Creo que está muy comprometido con el club. No sé de dónde vienen todas estas cosas».

Cuando se le preguntó sobre el interés del United, Parish añadió: «Si el Manchester United quiere a Adam Wharton, no hay nada sorprendente en ello. El hecho es que tiene un contrato largo. No hay presión sobre nosotros para hacerlo, y no creo que haya ninguna presión real por parte del jugador tampoco».

–

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.