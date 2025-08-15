Man United recibe la oferta de transferencia de Jadon Sancho cuando se crea el shock de la Premier League Lifeline

Last Manchester United Transfer News con una actualización sobre Jadon Sancho y Rasmus Hojlund

Manchester United comienza su nueva campaña de la Premier League cuando organizan el Arsenal el domingo. El equipo de Ruben Amorim tuvo una pretemporada mixta, ganó dos y sacó tres de sus cinco luminarias, terminó el sábado pasado con un estancamiento de 1-1 contra Fiorentina.

Pero ahora el enfoque completo de United se centra en la acción competitiva, con el Arsenal de Mikel Arteta por primera vez en Old Trafford. Los Rojos pueden tener una serie de caras nuevas, con Bryan Mbeumo y Matheus Cunha listos para comenzar después de llegar desde Brentford y Wolves este verano.

Mientras tanto, se espera que Benjamin Sesko esté involucrado en el equipo Unido después de su éxito de taquilla de RB Leipzig. El jugador de 22 años puede tener que conformarse con un lugar en el sofá después de tener un tiempo limitado con el resto de sus compañeros de equipo, pero Amorim puede arrojarlo al XI.

Aunque la atención inmediata de United es el regreso de la Premier League, los Rojos aún tienen que trabajar en el mercado de transferencias. Se espera que varios jugadores se unan antes del final del verano, mientras que uno o dos aún llegan para fortalecer el equipo.

Sancho -bid

Según Fabrizio Romano, Roma ha hecho una oferta oficial para firmar a Jadon Sancho. El lado A de la Serie ha ofrecido £ 20 millones a United por los servicios del jugador de 25 años.

Roma también está abierto a un préstamo para comprar un acuerdo para Sancho, si esa es la preferencia de United. Sin embargo, a los Rojos les gustaría cargar el inglés inglés permanente.

Los hombres de Gian Piero Gasperini están en contacto con Sancho y el Leon Bailey de Aston Villa, mientras que quieren fortalecerse antes del final del verano. Mientras tanto, Sancho ha «abierto las puertas» para mudarse a Roma y está dispuesto a hacer el cambio a Italia para el siguiente paso de su carrera.

Los hombres dicen: United tiene que vender a Sancho este verano. Los Rojos deben recibir una serie de personas altas, como Sancho, de la cuenta salarial y recaudar dinero para fortalecer otras áreas. Debido a que el ex Dortmund-Man no tiene futuro en el equipo de Ruben Amorim, asegurar £ 20 millones sería una compañía astuta para sus servicios.

Para el propio Sancho, pudo hacer un movimiento permanente y revitalizar su carrera después de unos años difíciles. Roma, que se encuentra en la Europa League de esta temporada, tiene al ex gerente de Atalanta Gasperini al timón.

Hojlund Premier League Lifeline

Fulham muestra ‘interés provisional’ en la firma del alero unido Rasmus Hojlund, según el Daily Mail. El lado de Marco Silva pesa un movimiento para el Dinamarca Internacional, porque Rodrigo Muniz es objeto de ofertas de la Serie A, Atalanta.

AC Milan ha estado en una conversación con United para Hojlund y ha ofrecido un costo de préstamo de £ 4.5 millones con la opción de comprar por £ 39 millones. Sin embargo, el jugador de 22 años dejó en claro que quiere luchar por su lugar en Old Trafford, a pesar de la llegada de Benjamin Sesko de RB Leipzig la semana pasada.

Los hombres dicen: Creo que Hojlund está luchando por el tiempo de juego regular esta temporada. Sesko será la primera opción del United, mientras que Amorim Fernandes podría usar nueve papel en su ausencia. IT significa que Hojlund puede no ser la opción de respaldo, lo que significa que una salida puede ser la mejor y más factible solución.

Con Fulham en el punto de perder a Muniz, Hojlund probablemente entraría en el mejor número 9 de los blancos, aunque se enfrentaría a la competencia de Raúl Jiménez. Creo que debería considerar este movimiento porque tiene sentido.

