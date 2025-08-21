Man United recibe la «actualización» de Gianluigi Donnarumma como mediocampista que es «ofrecido»

Las últimas noticias y chismes de transferencia del Manchester United incluyen actualizaciones sobre Gianluigi Donnarumma y Adrien Rabiot

Manchester United tiene solo 11 días para completar más acuerdos en esta ventana de transferencia antes de la fecha límite del 1 de septiembre.

Hasta ahora, Matheus Cunha, Diego Leon, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko han sido las nuevas incorporaciones a Old Trafford. Cunha y Mbeumo comenzaron en el primer partido de la Premier League de United contra el Arsenal, mientras que Sesko aumentó en la segunda mitad y reemplazó a Mason Mount.

Todavía está por verse si los últimos días de la ventana darán como resultado una o dos adiciones. Mientras tanto, el club continúa trabajando detrás de escena para completar los resultados de Alejandro Garnacho, Tyrell Malacia, Jadon Sancho y Antony para la fecha límite

Aquí han visto los titulares más nuevos de Old Trafford en Old Trafford y sus alrededores.

Gianluigi Donnarumma ‘actualización’

El ex atacante noruego y ahora periodista Jan Age Fjortoft cree que podría haber una ‘oportunidad’ Donnarumma en Old Trafford a pesar de los lazos con el Manchester City.

A x, fjortoft 20 de agosto de 2025

«Target =» _ self «aria etiqueta =» «tabiindex =» 0 «> escribió: «Manchester United necesita un nuevo arquero si quieren tener una esperanza realista de terminar entre los seis primeros. Donnarumma es un portero de clase mundial, y entiendo que todavía existe la posibilidad de que pueda terminar en Manchester … en el lado rojo de la ciudad.

«Sin embargo, el desafío para United es que tienen que mover al menos un portero antes de que sea posible».

Dicen que los deportes: asegurar la ropa superior de primera clase en esta ventana de transferencia debería ser una obviedad para United. Donnarumma generalmente se considera uno de los stoppers de élite en el fútbol mundial.

Con su esperada partida del Paris Saint-Germain, la posibilidad de traer a un guardián de su calibre debería ser suficiente para estimular la jerarquía unida en acción.

Agregar a alguien como Donnarumma no solo fortalecería al equipo a la defensiva, sino que también indicaría la ambición del club al más alto nivel al más alto nivel.

Adrien Rabiot ‘ofrecido’

Según Fabrizio Romano, se espera que el centrocampista francés se ofrezca a varios clubes, incluido el Manchester United, en los últimos días de la ventana de transferencia.

Marsella ha emitido una declaración que indica que Rabiot y Jonathan Rowe han sido colocados en la lista de transferencias debido a lo que el club describe como «comportamiento inaceptable».

En su canal de YouTube, Romano dijo: «El club decidió sacar a Adrien Rabiot y otro jugador de su equipo, por lo que Rabiot está disponible en el mercado. Olympique Marsella incluso hizo una declaración de que estaba a la venta y quieren dejar alrededor de € 15 y 20 millones (£ 13m £ 17 millones).

«Aquellos que están cerca del campamento de Rabiot proponen la oportunidad de ofrecer a Rabiot a los clubes, por ejemplo, también al Manchester United. Es un jugador que fue un objetivo hace muchos años, pero recientemente nunca estuvo cerca. En este momento no escucho nada concreto en United, pero se les está ofreciendo a ellos y a muchos otros clubes».

Dicen deportes: este es un desarrollo intrigante. United ha sido durante mucho tiempo admiradores del internacional francés, pero los intentos anteriores de llevarlo a Old Trafford no han funcionado. ¿Podría ser este el momento en que lo vemos en la camisa de un rojo? Dicho esto, Romano afirma que también se le ofrecerá varios otros clubes, lo que podría llevar a United a una desventaja.

Los equipos competidores con fútbol europeo pueden ser más atractivos para el jugador, especialmente dada la ausencia de la competencia de United of Continental esta temporada. Sin embargo, el estado, la historia y el potencial del club para el éxito doméstico aún pueden convertirlos en una opción factible en los últimos días de la ventana.

