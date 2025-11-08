Man United recibe actualización sobre la transferencia de Kobbie Mainoo a medida que surge una ruta de salida familiar

El Manchester United ha rechazado la petición de Kobbie Mainoo de salir cedido este verano tras despertar el interés del Napoli, pero el conjunto italiano le ha convertido ahora en su ‘principal’ objetivo

Según se informa, Kobbie Mainoo es el principal objetivo de transferencia del Napoli. (Imagen: Getty Images)

Según los informes, el Napoli ha mantenido nuevas conversaciones con el entorno de Kobbie Mainoo antes de la ventana de transferencias de enero.

El centrocampista del Manchester United ha tenido problemas para ganar tiempo de juego esta temporada y, como resultado, se le ha relacionado con una posible mudanza en el nuevo año. El entrenador del United, Ruben Amorim, elogió la actitud de Mainoo en los entrenamientos, pero admitió que el joven de 20 años todavía enfrenta un duro desafío para recuperar su lugar en el equipo.

Amorim siempre ha favorecido a Casemiro y Bruno Fernandes en el centro del campo, lo que significa que Mainoo ha jugado sólo 138 minutos en la Premier League. El joven había expresado previamente su deseo de salir cedido en verano, pero el club cerró esa opción y el Napoli siguió vigilando su situación en Old Trafford.

Según el diario italiano Gazzetta dello Sport, el internacional inglés es ahora considerado su «objetivo principal» para el próximo mercado de fichajes de enero, y según se informa ya se ha llevado a cabo una nueva ronda de conversaciones con los representantes de Mainoo.

Los gigantes italianos han reiterado su interés y urgencia por fichar a un centrocampista tras la lesión de larga duración de Kevin De Bruyne. Mientras tanto, Frank Anguissa competirá en la Copa Africana de Naciones entre diciembre y enero.

El informe también afirma que Mainoo ha estado en la lista de preseleccionados del director deportivo Giovanni Manna desde el verano pasado, y se espera que sea «el primer nombre al que se acerque cuando llegue el momento adecuado».

Kobbie Mainoo está teniendo dificultades con el tiempo de juego regular esta temporada. (Imagen: Liverpool FC a través de Getty Images)

Amorim habló recientemente sobre los minutos limitados de Mainoo en el United esta temporada y dijo: «Veo a Kobbie Mainoo entrenando hoy y merece jugar. Pero luego tengo que contratar a un hombre». [out] eso juega muy bien.

«Deberíamos haber jugado ayer en la Copa Carabao porque tengo que ver jugar a Kobbie Mainoo, tengo que ver a Josh [Zirkzee].

“Todos estos muchachos merecen jugar, pero al final con un partido [a week]tienes que tomar decisiones. Así que tienes ambos lados, pero aprovechamos el lado bueno de no jugar a mitad de semana».

No se espera que Mainoo juegue en el partido del United contra el Tottenham el sábado por la tarde.

