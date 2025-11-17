Man United rechazó a la ex estrella del Manchester City que sorprendió a Pep Guardiola con un gran intercambio

El Manchester United finalmente logró fichar a Alejandro Garnacho al Chelsea por £40 millones este verano, pero se dice que los Red Devils rechazaron un intercambio de jugadores por el extremo argentino.

Rubén Amorim podría haber fichado a un centrocampista central este verano (Imagen: Getty Images)

Según los informes, el Manchester United rechazó la oportunidad de cambiar a Alejandro Garnacho por Romeo Lavia este verano, a pesar de que la estrella del Chelsea impresionó anteriormente a Pep Guardiola.

El futuro de Garnacho en Old Trafford fue objeto de especulaciones al final de la temporada pasada, cuando el delantero criticó la mala temporada de su club en la Premier League, que lo vio terminar en un humilde puesto 15. Después de un verano de descontento, el jugador de 21 años consiguió un traslado de £ 40 millones a Stamford Bridge, mientras que Ruben Amorim dio la bienvenida a una nueva línea de frente de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko para fortalecer su ataque.

Sin embargo, según ESPN, se entiende que en lugar de un acuerdo en efectivo, United ha ofrecido a la estrella del Chelsea, Lavia, como parte del acuerdo por Garnacho, lo que podría haber sido de gran ayuda para abordar los problemas del mediocampo de los Rojos en este momento. El club estuvo vinculado con Carlos Baleba de Brighton durante la mayor parte del verano, antes de que el precio de £ 100 millones de su club finalmente resultara demasiado alto para los gustos del United.

Y a pesar de que Bruno Fernandes recientemente asumió un papel más central junto a Casemiro mientras Amorim comienza a cambiar el rumbo en el noroeste, muchos fanáticos todavía argumentarían que su capitán portugués es más adecuado como número 10. Casemiro también está entrando en el ocaso de su carrera y últimamente ha sido criticado por su falta de movilidad.

Aunque se prevé que el United vuelva a entrar en el mercado de fichajes cuando se reabra en enero para asegurar una mejora en su sala de máquinas, ya sea en la forma de otra búsqueda de Baleba o potencialmente del incondicional del VfB Stuttgart, Angelo Stiller, la vida podría haber sido más fácil si hubieran aceptado el supuesto acuerdo que el Chelsea ofreció con respecto a Lavia.

Eso es si tenemos en cuenta la valoración previa de Guardiola sobre el centrocampista defensivo. Después de irrumpir en la academia juvenil del Manchester City en 2021, Lavia consiguió un traslado a Southampton al año siguiente, donde jugó 34 partidos con los Saints.

Y de cara al choque del City contra el Southampton en abril de 2023, Guardiola se apresuró a elogiar el progreso del talento belga. Dijo en ese momento: «Estoy realmente impresionado con lo que Romeo ha hecho y continúa haciendo.

Romeo Lavia ha impresionado en el Chelsea (Imagen: CameraSport a través de Getty Images)

«Teníamos, y todavía tenemos, una opinión increíble sobre él. Pensamos que lo mantendríamos, pero tal vez no tendría suficientes minutos como los que tuvo en Southampton».

Después de una temporada increíble en St Mary’s, Lavia consiguió un traslado a Stamford Bridge, lo que, según se informa, devolvió al Chelsea a alrededor de £ 58 millones. A pesar de disputar hasta el momento 30 partidos con los ‘blues’, le ha costado encontrar su lugar en los planes de Enzo Maresca.

El joven de 21 años no solo ha enfrentado una dura competencia de jugadores como Enzo Fernández y Moisés Caicedo por su lugar, sino que también ha luchado contra las lesiones desde que llegó al oeste de Londres, lidiando con lesiones de tobillo, muslo e isquiotibiales, así como distensiones musculares, durante los últimos dos años.

Alejandro Garnacho se unió al Chelsea este verano (Imagen: Getty Images)

Parece que el United está prosperando en este momento con su actual sala de máquinas, con los Rojos actualmente séptimos en la clasificación de la Premier League con cinco victorias, tres empates y tres derrotas en sus primeros once partidos. También están invictos en sus últimos cinco partidos de liga.

Amorim tendrá una difícil tarea por delante para mantener su racha invicta cuando el United regrese a la Premier League el lunes 24 de noviembre, donde recibirá a un equipo del Everton que disfruta de una nueva vida bajo el mando de David Moyes. Luego se enfrentarán al Crystal Palace el domingo 30 de noviembre, cuando un período agitado de la Premier League llega a su fin.

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.