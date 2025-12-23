Man United puede sellar el reemplazo de Bruno Fernandes inmediatamente después del rechazo del contrato

La ausencia por lesión de Bruno Fernandes en el Manchester United significa que la necesidad de Ruben Amorim de un nuevo mediocampista ha aumentado en enero y Ruben Neves podría ser la opción perfecta.

La lesión de Bruno Fernandes podría afectar los planes de transferencia del Manchester United en enero (Imagen: Manchester United a través de Getty Image)

Manchester United y Rubén Amorim entrarán en 2026 sin su jugador estrella Bruno Fernandes después de que éste sufriera una lesión muscular en la derrota de la Premier League del domingo ante el Aston Villa.

Fernandes retomó el problema hacia el final de la primera parte en Villa Park antes de abandonar el terreno de juego en el descanso. Los informes han sugerido que el capitán del United podría estar de baja durante al menos un mes por una «presunta lesión en los tejidos blandos».

«Creo que es una lesión de tejido blando, por lo que llevará algún tiempo», dijo Amorim después del partido. «Es un hombre que siempre está en forma, así que esperamos que se recupere bien. Ya veremos».

«Es una lesión y a veces es mala suerte o algo más al mismo tiempo. Nunca puedes controlar estas cosas. Tendremos que encontrar soluciones y no podemos usar nada como excusa. Tenemos que preparar a todos los muchachos que tenemos para el próximo partido».

«Nadie recordará estos problemas, así que afrontémoslos. Nos hará más fuertes». La lesión de Fernandes se produce pocos días antes de que se abra la ventana de transferencias de enero, y los pedidos de que un nuevo mediocampista sea una prioridad en Old Trafford habrán cobrado impulso.

Sin embargo, Amorim ha afirmado que el club no debería cometer ningún error en el próximo mercado de fichajes. «Tenemos que lidiar con eso. Lo que no podemos hacer es llegar a enero e intentar hacer todo con urgencia y volver a cometer errores y decir ‘aquí vamos otra vez'», dijo.

‘No voy a ir a Jason [Wilcox] y decir que necesitamos muchos jugadores. Si tenemos que sufrir, el club es lo primero. Por supuesto que estamos en un momento en el que necesitamos puntos, pero seguiremos con nuestro plan. En este momento puede que sientas que lo vamos a pasar mal, pero ya veremos».

Queda por ver cómo se verán afectados los planes de transferencia del United por la lesión de Fernandes. La incertidumbre que rodea a Kobbie Mainoo y Casemiro significa que un nuevo centrocampista ya encabeza su lista, pero las noticias recientes hacen que las cosas sean más urgentes.

Afortunadamente, el United tiene la oportunidad de hacerlo. reemplazar Fernandes en el corto plazo y abordar sus problemas en el mediocampo temprano en la ventana de transferencia. Ruben Neves es un nombre que se ha mencionado constantemente como un objetivo potencial para el United, desde su época en los Wolves.

Rubén Neves, del Al Hilal, ha sido vinculado con el Manchester United (Imagen: Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Ahora en Al-Hilal, se ha vinculado al jugador de 28 años con un regreso a la Premier League después de rechazar un nuevo contrato en Arabia Saudita. El Times informó que Al-Hilal está resignado a perderlo en una transferencia gratuita en el verano y ahora está abierto a venderlo en enero en un intento por recuperar parte de los 47 millones de libras que pagaron por él en 2023.

Se ha promocionado una tarifa de £ 18 millones, pero se cree que los clubes interesados ​​podrían contratar al internacional portugués por mucho menos de esa cifra, lo que significa que United podría conseguir una ganga antes de principios de 2026. Durante su tiempo en los Wolves, Neves se estableció como un mediocampista probado de la Premier League y se hizo conocido por sus escandalosos objetivos a largo plazo.

El interés del United en jugadores como Adam Wharton y Carlos Baleba, que costarán casi £100 millones, significa que habrá que considerar opciones más baratas durante este período. A un precio posible de sólo £10 millones, Neves podría ser el primer fichaje perfecto en enero.