Según los informes, Gianluigi Donnarumma y Manchester City acordaron las condiciones personales, pero se dice que el Manchester United tuvo conversaciones con el agente del jugador

Se dice que Gianluigi Donnarumma y el Manchester United tuvieron conversaciones a través del agente del jugador, Enzo Raiola (Imagen: Getty Images)

Manchester United aún puede firmar a Gianluigi Donnarumma durante esta ventana de transferencia del verano, a pesar de que su gasto neto es de casi £ 200 millones.

Donnarumma dejará a Paris Saint-Germain después de que Luis Enrique lo haya dejado caer para la Supercopa de la UEFA. El movimiento se produce después de que el PSG Lucas Chevalier de Lille había firmado como su nuevo número uno.

Manchester City y Manchester United son dos clubes que han acreditado un interés en el internacional de Italia, cuyo agente no cambió a la Premier League. City ya ha firmado a James Trafford de Burnley, pero la especulación aún rodea el futuro de Edelson y Stefan Ortega.

Sin embargo, el club preferiría mantener al brasileño, a pesar de que no niega ningún interés en Donnarumma. En una declaración el martes por la noche, el portero pareció confirmar su próxima partida del Parc des Princes.

«Para los fanáticos especiales de París», escribió. «Desde el primer día que llegué, di todo para ganar mi lugar y defender el objetivo de Paris Saint-Germain al lado del campo. Desafortunadamente, alguien ha decidido que ya no puedo ser parte del grupo y contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y desanimado.

«Espero tener la oportunidad de mirar a los fanáticos a los ojos nuevamente a los Príncipes Parc des y decir adiós como debería hacerse. Si eso no sucede, quiero que sepa que su apoyo y afecto significan el mundo para mí, y nunca lo olvidaré.

«Siempre tomaré el recuerdo de todas las emociones, las noches mágicas y de ustedes, que me sintieron en casa. Para mis compañeros de equipo, mi segunda familia, gracias por cada pelea, cada sonrisa, cada momento que compartimos. Siempre serán mis hermanos.

«Jugar para este club y la vida en esta ciudad ha sido un gran honor. Gracias, París».

L’Equipe afirma que City quería Donnarumma la temporada pasada y el informe agrega que ambos clubes de Manchester han estado hablando con el jugador del jugador durante varios meses, Enzo Raiola. La publicación ahora repite informes en Italia de que Donnarumma ya tiene un acuerdo con el primero después de hablar con Pep Guardiola.

Sin embargo, United todavía tiene la oportunidad financiera de hacer un movimiento si deciden hacer esto. Según los informes, el PSG quiere menos de los £ 48 millones que se han comprometido con Chevalier por su primera primera opción.

Según la compañía más importante del escritor de fútbol de Reach PLC, Dave Powell, United puede pagar tales gastos después de haber agregado solo £ 40 millones a su saldo este verano en términos de costos de amortización, y aún la mitad de su línea de crédito rotativo con varios prestamistas con varios prestamistas que pueden recibir £ 300 millones. El club no está preocupado innecesariamente por violar la rentabilidad de la Premier League y la sostenibilidad (PSR) por el período actual.

Su autosuficiencia surgirá de la expectativa de la venta antes de que se cierre esta ventana. La partida de Alejandro Garnacho y Rasmus Hojlund ayudaría a compensar su edición existente. Jadon Sancho continuará, también ayudaría a ahorrar unos pocos millones en salarios, al igual que con Marcus Rashford.

El sonido que proviene de United puede ser que un movimiento sigue siendo poco probable para Donnarumma, pero el equilibrio dice de manera diferente.

