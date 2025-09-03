Manchester United pudo concluir similitudes con ciertos jugadores en Janaury y firmó diferentes talentos en una transferencia gratuita, incluidos Mike Maignan y Ruben Neves

Man United podría firmar a la ex estrella de los Wolves Ruben Neves en una transferencia gratuita si tienen un acuerdo en enero (Imagen: Getty Images)

La mayoría de los observadores saben que los problemas del Manchester United no se resuelven en una ventana de transferencia. Sin embargo, algunos aspectos positivos pueden derivarse de lo que podría ser un verano transformador en Old Trafford.

La mayoría de los jugadores que querían irse o fueron considerados excedentes para los requisitos en M16 ahora se han ido y eliminan la cuenta salarial de los Rojos. Las nuevas sesiones de firma de United ahora se han visto bien hasta ahora.

Matheus Cunha está impresionada, mientras que Bryan Mbeumo ha mostrado el personaje contra Burnley después de una desafortunada misa criminal contra Grimsby Town cuesta su lugar en la Copa de la Liga. Habrá cierta preocupación sobre la forma temprana de Benjamin Sesko en un suéter de los Rojos y, sin embargo, se necesita paciencia en el esloveno después de su llegada tardía para la nueva temporada.

La ventana de transferencia para la mayoría de los clubes europeos puede estar cerrado hasta enero, pero no pasa mucho tiempo antes de que el enfoque se extienda hacia donde el equipo de Ruben Amorim debe fortalecerse aún más. Y la atención también puede ser posible sesiones de firma para el agente libre.

Los clubes pueden hablar con jugadores extranjeros que estarán fuera del contrato el próximo verano desde enero para llegar a un acuerdo para contrato y transferencia gratuita. Una posición que probablemente se revisará el próximo verano es el portero.

La llegada de Senne Lammens el día de la fecha límite no resolverá completamente la crisis de United del objetivo. Si su mala forma continúa, ni Andre Onana ni Altay Bayindir tendrán un futuro seguro en M16, mientras que Tom Heaton tendrá 40 años el próximo año.

También habrá preguntas sobre si Lammens puede caminar una posición de impresión más alta con solo 23 años. Es por eso que se debe considerar una opción más experimentada.

El tapón de AC Milan-shot, Mike Maignan, podría ser una excelente firma con una transferencia gratuita, que se destacó para los gigantes italianos desde que llegó a Lille en 2021. United firmó a un guardián de otro club de Milán en el Onana de Inter puede que aún no haya funcionado, pero el poder de Maignan, con un parroquial de Maignan, es superior al camerón.

En otros lugares, el centro del campo sigue siendo un gran problema para Amorim, y Carlos Baleba de Brighton probablemente estará en el radar de los Rojos el próximo verano después de que fue pospuesto el mes pasado por su precio de £ 100 millones.

Pero una alternativa más barata puede ser la ex estrella de los lobos Ruben Neves. El portugués actualmente está procesando su oficio en Arabia Saudita y casi seguramente debería hacer una considerable reducción salarial para convertirse en miembro de United.

29 En marzo, los Rojos también pueden posponer, que se han convertido en un talento mucho más joven bajo Ineos. Sin embargo, su experiencia en la Premier League, pasando el rango y la idoneidad para jugar en el centro del campo defensivo son exactamente lo que United necesita.

Incluso un acuerdo a corto plazo puede ofrecer muchos beneficios a United, lo que necesita rápidamente el resultado en un mundo impaciente.

