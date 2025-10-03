Man United puede recurrir a una opción de cuidador altamente valorada cuando se dispara Ruben Amorim

Ruben Amorim continúa mirando más de cerca este fin de semana con Sunderland, y el club puede recurrir a una opción interna si se realiza un cambio

Según los informes, el Manchester United podría recurrir a Darren Fletcher si el club decide renunciar a Ruben Amorim.

La presión continúa ensamblando al jefe portugués, donde United comienza un mal comienzo en la Premier League. La colisión en casa de este fin de semana con Sunderland atraerá mucha atención a Amorim, quien ha ganado solo 18 de sus 49 juegos.

Se supone que el entrenador en jefe portugués todavía tiene el apoyo de la Old Trafford -Hierarquía. Sin embargo, una derrota contra Sunderland podría obligar a Sir Jim Ratcliffe a responder preguntas serias durante el descanso internacional.

El Sun afirma que Fletcher ha «ingresado» a la carrera para convertirse en el cuidador del cuidador de United, Amorim debe ser relevado de sus deberes. Se dice que Michael Carrick fue visto como una opción potencial que cumplió ese papel en el pasado, pero ha asumido un nuevo papel en la UEFA.

El informe afirma que United no preparó a los candidatos para reemplazar a Amorim como lo hicieron cuando Erik Ten Hag fue investigado. Según los informes, defender al jugador de 40 años le costaría al club £ 12 millones en costos de compensación.

Mientras tanto, Fletcher fue nombrado en el verano como el jefe de los Rojos menores de 18 años. Sus dos hijos, Tyler y Jack, son promovidos a los U-21.

Según los informes, causó una fuerte impresión detrás de escena de Carrington, haciendo su ADN United en el equipo joven.

Según los informes, las cifras en el club están impresionadas por la ética de trabajo de Fletcher y están convencidos de que el escocés está destinado a convertirse en un gerente superior.

