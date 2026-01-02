Man United puede obtener grandes ganancias de Scott McTominay después de incluir una cláusula inteligente en el acuerdo

El Manchester United podría recibir una gran recompensa después de insertar una cláusula inteligente en el acuerdo que vio a Scott McTominay dejar Old Trafford en 2024.

Scott McTominay se ha ganado la reputación de ser uno de los mejores centrocampistas de Europa desde que llegó al Napoli en 2024. (Imagen: Foto de SSC NAPOLI/SSC NAPOLI vía Getty Images)

El Manchester United podría recibir una gran ganancia financiera inesperada gracias a una inteligente cláusula en la salida de Scott McTominay de Old Trafford. El mediocampista escocés dejó el club de su infancia en el verano de 2024 para unirse al gigante italiano Napoli con un contrato de 30,5 millones de euros (25,7 millones de libras esterlinas), poniendo fin a una asociación de 20 años con el United.

Muchos fanáticos cuestionaron la decisión de sacar provecho de McTominay dada la rica historia del United en el campo de presentar sus propios productos de la academia, pero la medida aún podría dar sus frutos gracias a una cláusula de venta incluida en la transferencia.

Como parte del acuerdo, el 10 por ciento de cualquier movimiento futuro desde Nápoles regresará directamente a las arcas del United. Eso podría convertirse en una buena recompensa, ya que el jugador de 29 años se ha ganado la reputación de ser uno de los mejores centrocampistas de Europa, con una excelente forma reciente para su club y su país.

El año pasado, McTominay fue nombrado jugador de la temporada de Italia después de una impresionante temporada de debut en la que el escocés jugó un papel clave para ayudar al equipo de Antonio Conte a ganar el título de la Serie A. En total, el número 8 del Napoli marcó 13 goles en 36 partidos con su club en todas las competiciones, lo que le valió una nominación al prestigioso Balón de Oro.

El jugador de 29 años fue nominado al Balón de Oro en 2025 (Imagen: Giuseppe Maffia/NurPhoto vía Getty Images)

McTominay también ha llevado esa forma al escenario internacional con Escocia, un país en el que la estrella nacida en Lancaster puede jugar a través de su padre. En noviembre, anotó un gol impresionante cuando Escocia derrotó a Dinamarca 4-2 para asegurar su primer lugar en la Copa del Mundo desde 1998.

Según Transfermarkt, McTominay está valorado ahora en unos 45 millones de euros, cuando le quedan dos años y medio de contrato con el Napoli. El equipo italiano es actualmente tercero en la Serie A, a sólo dos puntos del líder Inter.

Una venta con esa valoración le daría al United £4 millones adicionales a través de su cláusula de venta. Sin embargo, la cifra podría aumentar aún más si, según se informa, el Nápoles está dispuesto a escuchar ofertas de alrededor de 60 millones de libras esterlinas.

Según los informes, los Red Devils están interesados ​​en traer a McTominay de regreso a Old Trafford (Imagen: Alex Livesey/Getty Images).

Incluso hay rumores de un regreso sorpresa a Old Trafford. Según CaughtOffside, el United está interesado en la dimisión de McTominay mientras el técnico Ruben Amorim busca reforzar sus agotadas opciones en el mediocampo.

Hay interrogantes sobre el futuro a largo plazo de Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes, Casemiro y Manuel Ugarte, mientras que las lesiones de Mainoo y del capitán Fernandes dejan al United con escasez de personal en el medio del parque.

La crisis obligó a Amorim a utilizar al talento de la academia de 18 años, Jack Fletcher, durante 45 minutos contra el Newcastle United en el Boxing Day e incluso empujar al central Lisandro Martínez al mediocampo del Aston Villa.

Otros objetivos reportados incluyen a la estrella del Crystal Palace, Adam Wharton, Elliot Anderson del Nottingham Forest y otro ex paria del United: James Garner del Everton.