Manchester United se ha asociado con un movimiento para el portero Gianluigi Donnarumma en Paris Saint-Germain en la ventana de transferencia de verano, mientras que Ruben Amorim quiere apoyar aún más a su equipo

A Ruben Amorim se le ha dicho que debería mirar a Gianluigi Donnarumma (Imagen: Zohaib Alam – MUFC, Manchester United a través de Getty Images)

Michael Owen cree que el Manchester United debería hacer todo lo posible para asegurar la firma de Gianluigi Donnarumma.

El tapón de tiro italiano está entusiasmado con su encantamiento de cuatro años con Paris Saint-Germain, aunque parece que su tiempo se acerca en la capital francesa. Donnarumma ha alcanzado los últimos 12 meses de su acuerdo en el Parc des Princes y estaba buscando nuevas oportunidades después de que Les Parisiens había traído a Lucas Chevalier como reemplazo.

Ruben Amorim ha disfrutado de un primer verano predominantemente positivo en el mercado de transferencias con los Red Devils, en el que talentos como Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko están siendo protegidos. Sin embargo, Owen cree que debería considerar fortalecer las elecciones del club entre los palos, especialmente dado que Donnarumma está buscando un movimiento.

Owen habló con el espejo a través de 247bet: «Bueno, cuando todo salió sobre Donnarumma que Paris Saint-Germain se fue, pensé:» Oh, mi palabra, quién lo consigue, será un equipo feliz.

«Quiero decir, él es increíble. Él es literalmente uno de ellos, si no el mejor guardián del mundo. Quiero decir, él sería el obvio, pero si pueden conseguirlo o no otro asunto».

United Altay Bayindir tuvo que confiar en el Arsenal debido a la recuperación de Andre Onana Van Litsel y la falta de matchidez. Sin embargo, muchos seguidores pueden sentir que el club debería encontrar un reemplazo permanente para Onana si tienen que mejorar el decepcionante lugar de la temporada pasada en la Premier League.

El camerunés no ha justificado sus costos de transmisión de £ 47.2 millones desde que llegó al Old Trafford de Inter Milán hace dos años y ha sido criticado por cometer varios errores controvertidos. Aunque Donnarumma es actualmente una opción factible, ya que el PSG solo solo pide £ 40 millones para el jugador de 26 años, United se enfrentará a una fuerte competencia para cerrar un acuerdo.

Michael Owen habló sobre Gianluigi Donnarum (Imagen: papá)

El Manchester City actualmente corre el riesgo de perder a Ederson ante Galatasaray, y a pesar de la adquisición de James Trafford en una reubicación de £ 27 millones a principios de este verano, el joven puede necesitar más tiempo para desarrollarse antes de que pueda ser un titular confiable. Como resultado, es un rumor que la ciudad está interesada en llevar a Donnarumma al estadio Etihad antes de la fecha límite de la transferencia, y se dice que las conversaciones comenzaron con los campeones europeos.

Sin embargo, una renuencia a cumplir con el precio inicial del PSG puede dejar la puerta abierta para que sus vecinos se sumerjan en el arquero. Con cuatro titeles de la Ligue 1, cinco trofeos nacionales y un triunfo de la Liga de Campeones a su nombre en la capital francesa, Donnarumma probablemente estaría directamente en el XI inicial bajo Pep Guardiola o la ranura Amorim.

La temporada pasada también dejó solo 25 goles en la competencia y registró cinco hojas limpias. Owen también señaló a otros departamentos donde United sería sabio concentrarse en mejorar cuando esperan volver a la cima de la Premier League.

Añadió: «Bueno, quiero decir, hay áreas en las que pueden reforzar. Si quieren ser un equipo superior nuevamente y un desafío para la competencia, hay muchas áreas.

Gianluigi Donnarumma está buscando un movimiento este verano (Imagen: FIFA a través de Getty Images)

«Pero solo para regresar a ese tipo de lugares europeos, entonces probablemente tengan un escuadrón lo suficientemente fuerte. El arquero parece un obvio gratuito de que podrían tener que cambiar en algún momento.

«No han hecho mucha operación a su equipo, aparte de la derecha al campo. Entonces, ya sabes, tienen uno o dos jugadores mayores en el mediocampo que tienen que cambiar a tiempo.

«Actualmente tienen muchos defensores, ya sea que tengan muchos buenos, es un signo de interrogación. Pero creo que deberían cambiar a algunos jugadores con el tiempo, pero para recuperarlos en el quinto y sexto lugar esta temporada, creo que tienen más que suficiente para hacerlo».