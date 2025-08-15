Man United puede firmar la alternativa de Carlos Baleba para los costos de transferencia por el precio de recorte, pero existe un riesgo

Man United está desesperado por firmar un mediocampista para la ventana de transferencia que se ha cerrado, pero un acuerdo para Carlos Baleba podría ser un puente demasiado lejos.

Quinten Timber puede ofrecer una solución en el centro del campo para el Manchester United. (Imagen: Hans van der Valk/Agencia BSR/Getty Images.)

Después de haber gastado casi £ 200 millones este verano, aún no se ha visto cuán profundos son realmente los bolsillos del Manchester United.

Después de una campaña olvidada de 2024/25, United no tiene otra opción que pasar grandes en el mercado de transferencias de este verano para mejorar el equipo del entrenador en jefe Ruben Amorim.

Diego Leon ha llegado Cerro Poreno por £ 3.3 millones, Matheus Cunha se unió al Club of Wolves por £ 62.5 millones, Bryan Mbeumo se retiró de Brentford por £ 65 millones y Benjamin Sesko llegó de RB Leipzig por £ 66.4 m.

Dado que United tiene que supervisar una sola venta este verano, es justo decir que lo han hecho razonablemente bien. Y todavía hay sed de más adiciones.

Con poco más de dos semanas desde la ventana, United todavía quiere firmar a un mediocampista y posiblemente un guardián. Su centro del campo ha sido una posición de problema durante muchos años y todavía están buscando una solución a largo plazo.

Recientemente ha sido bien documentado que el as de Brighton y Hove Albion Carlos Baleba atrajo la atención del United. El camerunés ha avanzado rápidamente desde que se unió a las Gaviotas de Lille y se estableció como uno de los centrocampistas más apreciados de la compañía.

Capaz de ofrecer mucha energía, recuperando la pelota, conduciendo adelante con la pelota y ofreciendo un rango de pase variado, Baleba verifica una gran cantidad de compartimentos. United necesita un centrocampista que pueda poner un poco de todo en la sala de máquinas.

Brighton, por supuesto, son los maestros de encontrar gemas ocultas, desarrollarlas y venderlas para obtener una gran ganancia. Es un modelo sostenible que produce consistentemente resultados.

En Baleba, las gaviotas creen que han descubierto el verdadero negocio. Ha sido excelente desde que llegó al club en agosto de 2023, tanto que algunos informes han afirmado que Brighton exigirá al norte de £ 100 millones para venderlo este verano.

Carlos Baleba está destinado a un futuro muy brillante. (Imagen: Charlie Crowhurst/Getty Images.)

Aunque United aún podría producir un porcentaje del reembolso reportado, Brighton se establece a través de la venta de jugadores, en medio de su hambre de vender Tyrell Malacia, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho y Antony antes de la fecha límite, se siente poco probable que el club pueda cumplir con los requisitos de las Segulos.

A pesar de la creciente posibilidad de que Garnacho se una a Chelsea, ningún club ha mejorado con una oferta de firmar permanentemente a Malacia, Sancho o Antony. Sancho y Antony parecen ser cada vez más propensos a prestarse.

Con eso en mente, United puede tener que buscar un mediocampista adecuado en otro lugar. Aunque los Rojos preferirían haber tratado de enfocar a los jugadores de la Premier League este verano, todavía existe la posibilidad de que puedan explorar el mercado en el extranjero.

Y una opción que pueden girar es Feyenoord -Midfielder Quinten Timber. El holandés se ha ido en su contrato existente por menos de un año, lo que significa que el equipo Eredivisie podría estar abierto para una venta de precios de venta.

Timber, cuyo hermano gemelo, Jurrien, juega para el Arsenal, tiene un perfil similar al de Baleba en el sentido de que es un operador dinámico del mediocampo, capaz de conseguir el balón en el medio del parque y conducir a su equipo en el campo. También es resistente a la prensa y puede tener un impacto en situaciones defensivas y de ataque.

United le falta una sensación de movilidad en el mediocampo, en particular en la posesión, y Wood puede ofrecer esa propiedad. El joven de 24 años es conocido por su producción de energía y por la capacidad de conducir hacia adelante con la pelota a sus pies.

Quinten Timber está vinculado a una producción de Feyenoord. (Imagen: Marcel Van Dorst/Eye4Images/Nurphoto a través de Getty Images).

Sin embargo, su reciente historial de lesiones generará motivo de preocupación. Sufrió una grave lesión en la rodilla en febrero y eso lo obligó a perderse el resto de la temporada 2024/25, lo que significa que terminó la temporada pasada con solo 26 actuaciones a su nombre.

Timber anteriormente sufrió un problema de rodilla durante la campaña 2022/23, por lo que perdería unos dos meses en la segunda mitad de la campaña. Con un problema de rodilla que amenaza con convertirse en un problema bien conocido para el holandés, eso es algo para que los potenciales amantes tengan en cuenta.

Pero si puede mantenerse en forma, al igual que lo hizo para la gran mayoría de la temporada 2023/24, hay un jugador emocionante que espera para pasar por los engranajes. Además de un brillante portador de pelota, Wood también puede doblar sus músculos en un sentido de ataque, enfatizado por su censo de 18 goles y 13 asistencias para Feyenoord.

Con Baleba para costar un brazo y una pierna, la madera puede ser una alternativa más barata a considerar.