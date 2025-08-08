Brighton -Midfielder Carlos Baleba estará relacionado con un traslado al Manchester United.

Brighton -Midfielder Carlos Baleba (c) está vinculado al Manchester United (Imagen: 2025 James Gill – Danehouse)

La prioridad de Manchester United en el mercado de transferencias durante todo el verano se ha resuelto los objetivos de la temporada pasada.

Solo cuatro equipos anotaron menos goles en la Premier League en el último período que United, y tres de ellos fueron prohibidos al campeonato.

Pero con las llegadas de Matheus Cunha y Bryan Mbeumo y su búsqueda de Benjamin Sesko, que parece que llegará a una conclusión exitosa, la atención en las últimas 24 horas se centra en lo que es el próximo para unirse en el mercado de transferencias.

No es un secreto que Ruben Amorim quiere más dinámica en su centro del campo y después de la partida de Christian Eriksen este verano, United necesita un cuerpo diferente en el centro del campo para competir con Bruno Fernandes, Manuel Ugarte y Kobbie Mainoo para un lugar de partida.

Y su búsqueda aparentemente los llevó a Brighton y Hove Albion -Midfielder Carlos Baleba, quien se dice que es un objetivo principal para United este verano.

El jugador de 21 años es un compañero de equipo internacional de United Stars Mbeumo y Andre Onana e ha impresionado el nivel de la Premier League para el Meeuwen en las últimas temporadas.

Su mentalidad y actitud se acreditan entre sus mayores fortalezas y, sobre la prueba de lo que hemos visto durante su tiempo en el estadio AMEX, él es exactamente el tipo de jugador Amorim Leeeren en su centro del campo.

El problema es que el propietario de Brighton, Tony Bloom, es conocido como un maestro negociador y un vendedor duro. Brighton ha negociado costos importantes para personas como Moises Caiceedo, Joao Pedro, Yves Bissouma, Marc Cucurella, Alexis Mac Allister y Ben White en las temporadas pasadas.

Baleba será una transferencia difícil y costosa para hacer y, aunque puede ser uno de los principales objetivos de United, podrían verse obligados a buscar alternativas potenciales.

Con eso en mente, el uso de la herramienta Generator del Generador de Acuerdo de Jugadores de Datamb para llenar a los jugadores con características similares a Baleba, uno de los principales resultados es un mediocampista alemán poco conocido que ha sido una revelación para Friburgo en la Bundesliga.

Patrick Osterhage se unió al lado alemán de Bochum el verano pasado y recientemente hizo 30 vistas a la competencia para ayudar a su equipo a ser elegible para la Liga de Campeones.

Patrick Osterhage de SC Friburg (Imagen: 2025 Getty Images)

El jugador de 25 años fue visto como una compra astuta y su capacidad para detectar el trasero cuatro en la base de su centro del campo fue una de las grandes razones detrás de su éxito en el período pasado.

Hablando después de su llegada al estadio Europa-Park, el director deportivo de Freiburg, Klemens, Hartenbach, no solo elogió sus activos en el campo, sino que también llamó a su personaje lejos del campo como una gran razón por la que eligieron firmarlo.

«Hemos notado Patrick durante varios años», dijo Hartenbach.

«Cuando era más joven, luchó en tiempos difíciles gracias a su notable actitud. Puede jugar en cualquier lugar del centro del campo y estamos convencidos de que todavía tiene mucho potencial.

«Patrick puede pasar bien, pero también se ama a sí mismo. Será una gran adición al lado, dada su dinámica, ritmo y excelente resistencia. Estamos realmente entusiastas».

Y aunque las cualidades físicas de Osterhage atraerían a Amorim, esa actitud es algo que exige al jefe unido de su lado unido.

«Es un punto importante en nuestra forma de hacer las cosas ahora», dijo Amorim cuando discutió por qué United firmó a Mbeumo y Cunha este verano.

«No es solo cómo juegan, por supuesto es realmente importante, pero el personaje es realmente importante.

«Hemos tomado mucho tiempo para conocer a los jugadores, hablar con todos antes de traer un jugador a nuestro grupo. Eso será enorme en nuestra decisión de traer jugadores».

Transfermarkt lo aprecia en £ 8.68 millones y dado que tiene las cualidades que Amorim está buscando con los recién llegados, podría ser un tallo absoluto como una posible alternativa de Baleba.